সাড়ে তিন কোটি ভিউ! শীর্ষে কোন নাটক

বছরজুড়েই ইউটিউব নাটকের দর্শক ছিল চোখে পড়ার মতো। ট্রেন্ডিং ঘিরে বিভিন্ন সময় আলোচনায় এসেছে নাটক। গল্পের বৈচিত্র্য, জনপ্রিয় অভিনেতাদের উপস্থিতি এবং বাস্তবধর্মী উপস্থাপনার কারণে এসব নাটক আলাদা করে নজর কেড়েছে। এ বছর বেশি ভিউ পাওয়া ১০টি নাটক সেই জনপ্রিয়তার কথাই বলে। গতকাল বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ভিউয়ে এগিয়ে থাকা শীর্ষ ১০ নাটক নিয়ে এ আয়োজন।
১. ‘তোমাদের গল্প’ (৩.৫৩ কোটি)
একক নাটকের মধ্যে এ বছর ভিউতে এগিয়ে রয়েছে পরিচালক মোস্তফা কামাল রাজের তোমাদের গল্প। নাটকে যৌথ পরিবারের মধ্যে বন্ধন অটুট থাকার গল্প বলা হয়েছে। দেড় ঘণ্টার এই নাটকের চিত্রনাট্য লিখেছেন সিদ্দিক আহমেদ। শহুরে এক তরুণের গ্রামে পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে যাওয়া নিয়ে এর গল্প। নাটকে পাঁচ প্রজন্মের শিল্পী অভিনয় করেছেন। একেবারে তরুণ প্রজন্মের তটিনী থেকে শুরু করে ৮২ বছর বয়সী দিলারা জামানও আছেন। ছিলেন সাবেরী আলম, মনিরা মিঠু, শিল্পী সরকার অপু, ফারহান আহমেদ জোভান। এটি প্রচারিত হয় ৩১ মার্চ।
২. ‘মনদুয়ারী’ (৩.৫১ কোটি)
বিদেশ থেকে দীর্ঘদিন পরে দাদির সঙ্গে দেখা করতে আসে এক তরুণ। নাটকটিতে পারিবারিক গল্পের পাশাপাশি মুখ্য হয়ে ওঠে ভালোবাসার গল্প। জিয়াউল ফারুক অপূর্ব ও নাজনীন নীহার রসায়ন নাটকটির প্রধান শক্তি। তাঁরা প্রথমবার এই নাটকে জুটি হয়েছিলেন। গল্পে সম্পর্কের টানাপোড়েন, ভুল–বোঝাবুঝিসহ পরিবারের নানা অনুভূতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সংলাপ ও অভিনয়ের স্বাভাবিকতা দর্শককে গল্পের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন জাকারিয়া সৌখিন। নাটকটি প্রচার হয় ১৮ ফেব্রুয়ারি।
৩. ‘আশিকি’ (৩ কোটি ১৬ লাখ)
এ বছর এক দিনে সবচেয়ে বেশি ভিউ হওয়া বাংলা নাটকের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল আশিকি। ভিউয়ে বছর শেষে আশিকি শীর্ষ তিন অবস্থান ধরে রেখেছে। এক তরুণ গায়কের প্রত্যাখ্যাত প্রেম ও প্রতিশোধের গল্প নিয়ে এই নাটক। পারভেজ ইমামের লেখা নাটকটি পরিচালনা করেছেন ইমরোজ শাওন। নাটকটি এ বছর ৮ জুন ইউটিউবে প্রকাশ পায়। নাটকে গায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফারহান আহমেদ জোভান, তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন নাজনীন নীহা।
৪. ‘মাটির মেয়ে’ (৩ কোটি ৬ লাখ)
২৫ জুন প্রিয়ন্তী এইচডি নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার হয় মাটির মেয়ে। দীর্ঘ সময় আলোচনায় ছিল এর গল্প। একজন সহজ-সরল মেয়ের গ্রাম থেকে শহরে আসা, নিজের মতো করে বাঁচতে চাওয়ার সংগ্রামের গল্প এটি। নারীকেন্দ্রিক এই গল্পে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শায়লা সাথী। এ নাটকে অভিনয় করেছেন তামিম খন্দকার, ইন্তেখাব দিনার, সাবেরী আলম, আনোয়ার শাহী, সুচনা শিকদার প্রমুখ। এটি পরিচালনা করেছেন আর্থিক সজীব।
৫. ‘অভিমান’ (২ কোটি ৮৮ লাখ)
শৈশব থেকেই মা ও বাবার আদর ছাড়াই বড় হয়েছে ইশান। সেই তরুণ হঠাৎ করেই ক্যাম্পাসে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে যায়। এই প্রেম তৈরি করে জটিল সমীকরণ। সেই গল্প নিয়েই নাটক অভিমান। নাটকটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন নির্জন নাহুয়েল। পরিচালনা করেছেন প্রিয় আহমেদ। এ বছর ২৩ মার্চ নাটকটি ইউটিউবে প্রচারিত হয়।
৬. ‘পিতা পুত্রের বয়স’ (২ কোটি ৫৮ লাখ)
দুজনকে একসঙ্গে দেখে অনেকেই ধারণা করেন, তারা সম্পর্কে বন্ধু বা ভাই। কারণ, তাদের বয়স অনেকটা কাছাকাছি। আসলে সম্পর্কে তারা পিতা ও পুত্র। এই সম্পর্ক নিয়ে ঘটতে থাকে নানা মজার ঘটনা। কমেডি এই নাটকের নাম পিতা পুত্রের বয়স। এটি লিখেছেন অনামিকা মণ্ডল। নাটকটি পরিচালনা করেছেন জুলফিকার ইসলাম। গত ২৪ অক্টোবর নাটকটি ইউটিউবে প্রচারিত হয়।
৭. ‘মেঘবালিকা’ (২ কোটি ৫৪ লাখ)
মেয়েটি প্রতিদিন লক্ষ করে, বড় ভাইয়ের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা দেয় আদিব। সেই বড় ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্ক গড়তে নানা কৌশলের আশ্রয় নেয় মেয়েটি। এমন গল্প নিয়েই নাটক মেঘবালিকা। কলেজপড়ুয়া মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাজনীন নীহা। তাঁর বড় ভাইয়ের বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। নাটকটি পরিচালনা করেছেন জাকরিয়া সৌখিন। এ বছর ৪ এপ্রিল ইউটিউবে নাটকটি প্রচারিত হয়।
৮. ‘হৃদয়ে রেখেছি গোপনে’ (২ কোটি ৩০ লাখ)
নাটকের জনপ্রিয় জুটি ইয়াশ রোহান ও তটিনী। তাঁদের অভিনীত নাটকগুলো দর্শক পছন্দ করেন। এই জুটির নাটকের মধ্যে এ বছর সবচেয়ে বেশি ভিউ হয়েছে হৃদয়ে রেখেছি গোপনে। ২ এপ্রিল ইউটিউবে মুক্তি পাওয়া রোমান্টিক নাটকটির পরিচালক মাহমুদ মাহিন। এর গল্পে দেখা যাবে, মনে মনে চাচাতো বোনকে পছন্দ করলেও প্রকাশ্যে সেই কথা বলতে পারে না এমন এক তরুণ। এ নিয়েই গায়েহলুদের দিন ভিন্ন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়।
৯. ‘পর কখনো আপন হয় না’ (২ কোটি ২৪ লাখ)
ছোট বোনের বিয়ের যৌতুক ঘিরে নাটকের গল্প। মেয়েটির একমাত্র বড় ভাই চায় নিজের পছন্দের ছেলের সঙ্গে দেখেশুনে বিয়ে দিতে। কিন্তু হঠাৎ তার অগোচরে বোনের বিয়ে ঠিক হয়। এই বিয়ের যৌতুক ঘিরেই চলে দ্বন্দ্ব। পারিবারিক গল্পের নাটকটিতে অভিনয় করেছেন ডলি জহুর, নরেশ ভূইয়া, নিলয় আলমগীর ও জান্নাতুল হিমি। ১৬ অক্টোবর নাটকটি ইউটিউবে প্রচারিত হয়েছিল। এটি পরিচালনা করেছেন মহিন খান।
১০. ‘হৃদয়ের এক কোণে’ (২ কোটি ২৩ লাখ)
জোভান ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী জুটির হৃদয়ের এক কোণেও দর্শকদের পছন্দের তালিকায় ছিল। নাটকটি ৪ এপ্রিল ইউটিউবে প্রকাশ পায়। নাটকের গল্প দেখা যায় শৈশব থেকেই একসঙ্গে বেড়ে ওঠা মঈন (জোভান) ও জুঁই (তটিনী) চরিত্ররে নাম। এর মধ্যে মঈনের বিয়ে ঠিক হয়। বন্ধুর বিয়ে মেনে নিতে পারে না জুঁই। সে বন্ধুকে পছন্দ করে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন মহিদুল মহিম।