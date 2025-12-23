শীতের রাতেও হাজারদুয়ারিতে ‘ইত্যাদি’র টান

নব্বই দশক থেকে শিকড়ের সন্ধানে স্টুডিওর চারদেয়ালের বাইরে বেরিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প–সংস্কৃতি, পুরাকীর্তি, পর্যটনকেন্দ্র ও জনজীবনের নানা মাত্রিক গল্প দর্শকের সামনে তুলে ধরাই এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সেই ধারাবাহিকতায় এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছে ইতিহাস–ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ চুয়াডাঙ্গায়।
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় অবস্থিত ব্রিটিশ আমলে নির্মিত শতাধিক বছরের প্রাচীন ‘হাজারদুয়ারি’ নামে পরিচিত ঐতিহ্যবাহী নাটুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্মাণ করা হয় এবারের ইত্যাদির মঞ্চ। স্থানীয় ইতিহাস ও স্থাপত্যের সঙ্গে অনুষ্ঠানের আবহ মিশে তৈরি হয় এক অনন্য দৃশ্যপট। ইত্যাদির এই পর্বটি ২৬ ডিসেম্বর শুক্রবার রাত আটটার বাংলা সংবাদের পর প্রচারিত হবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে। অনুষ্ঠানটির রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ইত্যাদির ধারণ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গাজুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। অনুষ্ঠানস্থলকে কেন্দ্র করে বসেছিল জমজমাট মেলা। বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেন দোকানিরা। দুপুরের পর থেকেই দর্শকেরা দলে দলে হাজির হতে থাকেন। প্রতিবারের মতো এবারও দর্শকদের জন্য বিশেষ আমন্ত্রণপত্রের ব্যবস্থা করা হয়, যা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় অনুষ্ঠানস্থল। শুধু দামুড়হুদা নয়, চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন উপজেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ জেলা থেকেও দর্শকেরা উপস্থিত হন। শীত উপেক্ষা করে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা উপভোগ করেন অনুষ্ঠানটির ধারণ।
এবারের ইত্যাদিতে থাকছে দুটি গান। একটি গান গেয়েছেন চুয়াডাঙ্গার সন্তান লোকসংগীতশিল্পী বিউটি এবং ইত্যাদির আবিষ্কার জনপ্রিয় শিল্পী পান্থ কানাই। গানটির কথা লিখেছেন গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, সংগৃহীত সুরে সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই চুয়াডাঙ্গার কৃষ্টিকথা ও ইতিহাসগাথা নিয়ে রয়েছে একটি পরিচিতিমূলক গান ও নৃত্য। শাহ আলম সনির কথায় এই গানটির সুর করেছেন হানিফ সংকেত, সংগীতায়োজন মেহেদীর। পরিবেশন করেছেন স্থানীয় নৃত্যশিল্পীরা। নৃত্যটির কোরিওগ্রাফি করেছেন এস কে জাহিদ। কণ্ঠ দিয়েছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা।
দর্শক পর্বের নিয়ম অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গাকে ঘিরে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকদের মধ্য থেকে চারজনকে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত দর্শকদের অংশগ্রহণে চিঠি ও রেললাইন নিয়ে বহুশ্রুত কয়েকটি জনপ্রিয় গান দিয়ে সাজানো হয় এই পর্ব।
শিকড়সন্ধানী ইত্যাদি বরাবরই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনকল্যাণে নিবেদিত মানুষদের গল্প তুলে ধরার পাশাপাশি অচেনা–অজানা বিষয় নিয়ে তথ্যভিত্তিক শিক্ষামূলক প্রতিবেদন প্রচার করে আসছে। এবারের পর্বেও রয়েছে বেশ কয়েকটি অনবদ্য প্রতিবেদন। চুয়াডাঙ্গা জেলার ইতিহাস–ঐতিহ্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান–স্থাপনা নিয়ে থাকছে একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন। ‘বন্য প্রাণী ও পাখির গ্রাম’ হিসেবে পরিচিত বেলগাছি গ্রামের পাখিপ্রেমী তরুণ বখতিয়ার হামিদ ও তাঁর কাজ নিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি মানবিক প্রতিবেদন।
এ ছাড়া চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে নীরব বিপ্লব ঘটানো ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট বা ছাগল—যা বিশ্বের অন্যতম সেরা জাত হিসেবে পরিচিত—তা নিয়েও রয়েছে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন। ফল–ফসলের জেলা হিসেবে পরিচিত চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলায় তরুণদের হাত ধরে নতুন দিনের কৃষির যে সূচনা ঘটছে, তার আদ্যোপান্ত তুলে ধরা হয়েছে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে। রয়েছে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত কাশিপুর জমিদারবাড়ি এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিঘেরা আটচালা ঘর নিয়ে ব্যতিক্রমী প্রতিবেদন। চুয়াডাঙ্গার হাজার হাজার খেজুরগাছ ও খেজুরবাগান ঘিরে গাছিদের জীবনসংগ্রাম নিয়েও রয়েছে একটি মানবিক প্রতিবেদন।
বিদেশি প্রতিবেদনে এবারের ইত্যাদিতে দেখানো হবে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউড বুলেভার্ডে অবস্থিত ডলবি থিয়েটারের সামনের বিখ্যাত ওয়াক অব ফেইম।
ইত্যাদির নিয়মিত আয়োজন চিঠিপত্র পর্বে উঠে এসেছে চুয়াডাঙ্গার এক ব্যতিক্রমী ছড়াকারের গল্প। পাশাপাশি থাকছে সামাজিক অসংগতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গনির্ভর তীক্ষ্ণ ও তির্যক নাট্যাংশ—দানের নামে ফটোসেশন, সংসারের ভারে স্বপ্নভঙ্গ, মিষ্টি নিয়ে অনাসৃষ্টি, ইংরেজির দাপটে অসহায় বাংলা ভাষা, বোঝা না বোঝার বোঝা, স্টাইলিশ আইকনের বিপত্তি, বিজ্ঞাপন যন্ত্রণা, ভালো–মন্দের দ্বন্দ্ব, লোম বাছতে কম্বল উজাড়—এমন নানা বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে নাট্যাংশগুলো।
এবারের ইত্যাদিতে অভিনয় করেছেন সোলায়মান খোকা, সুভাশিষ ভৌমিক, জিল্লুর রহমান, আবদুল্লাহ রানা, আবদুল আজিজ, আমিন আজাদ, কাজী আসাদ, মুকিত জাকারিয়া, আনোয়ার শাহী, শাহেদ আলী, জামিল হোসেন, আনন্দ খালেদ, আশরাফুল আলম সোহাগ, তারিক স্বপন, মুকুল সিরাজ, আবু হেনা রনি, বিলু বড়ুয়া, রতন খান, মনজুর আলম, আসমা পাঠান রুম্পা, জাহিদ চৌধুরী, নূরে আলম নয়ন, সাজ্জাদ সাজু, সুজাত শিমুল, নজরুল ইসলাম, শাওন মজুমদার, সাবরিনা নিসা, হানিফ পালোয়ান, বেলাল আহমেদ মুরাদসহ অনেকে।