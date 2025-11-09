অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলার উপস্থাপনায় প্রতি পর্বে থাকছেন দেশ-বিদেশের দুজন খ্যাতনামা রন্ধনশিল্পী
টেলিভিশন

নাবিলার সঙ্গে ফিউশন রান্নার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার মোট ৪০ লাখ টাকা

বিনোদন ডেস্ক

‘ফিউশন রান্না’র শিল্পকে বড় পরিসরে তুলে ধরতে চলছে অনুষ্ঠান ‘স্টারশিপ ফিউশন কিচেন’, পাওয়ার্ড বাই আমা। স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত অনুষ্ঠানটি প্রতি সপ্তাহের মঙ্গল ও বুধবার রাত ১০টা ৫ মিনিটে একযোগে প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘চরকি’ এবং প্রথম আলোর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোয়। অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলার উপস্থাপনায় প্রতি পর্বে থাকছেন দেশ-বিদেশের দুজন খ্যাতনামা রন্ধনশিল্পী। মোট ৩০ পর্বে নির্মিত রান্নাবিষয়ক অনুষ্ঠানটির এবারের আসরের অন্যতম চমক ‘স্টারশিপ ফিউশন শেফ’ প্রতিযোগিতা।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যেকোনো পর্বে দেখানো রান্না থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি ‘নতুন ফিউশন রেসিপি’ তৈরি করতে হবে। অংগ্রহণকারীর বিস্তারিত তথ্যসহ পর্বটি প্রচারের সাত দিনের মধ্যে রেসিপির ভিডিও বা ছবি জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট পর্বের কমেন্ট সেকশনে বা www.starshipfusionkitchen.com–এ অথবা মেইল করতে হবে starship.soyabean.oil@gmail.com–এ। প্রতি পর্ব থেকে নির্বাচিত দুজন রেসিপিদাতা অর্থাৎ মোট ৬০ জন লড়াই করবেন ‘স্টারশিপ ফিউশন শেফ’ প্রতিযোগিতায়।

অনুষ্ঠানটি প্রতি সপ্তাহের মঙ্গল ও বুধবার রাত ১০টা ৫ মিনিটে একযোগে প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘চরকি’ এবং প্রথম আলোর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোয়

প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন ২৫ লাখ, প্রথম রানারআপ ১০ লাখ এবং দ্বিতীয় রানারআপ পাবেন ৫ লাখ টাকা পুরস্কার। এ ছাড়া থাকছে বিশেষ পুরস্কার ও সনদ। বিস্তারিত জানতে এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ভিজিট করুন www.starshipfusionkitchen.com ওয়েবসাইটে।

