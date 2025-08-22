সাদিয়া আয়মান। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
টেলিভিশন

সবুজে সাদিয়া, রইল ৮টি ছবি

দারুণ সময় কাটাচ্ছেন সাদিয়া আয়মান। ঈদে মুক্তি পাওয়া তাঁর সিনেমা ‘উৎসব’ আলোচনায় ছিল, অন্যদিকে ওয়েব সিরিজ ‘বোহেমিয়া ঘোড়া’তেও তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য।

আজ শুক্রবার দুপুরে সবুজ পোশাকে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন সাদিয়া। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিগুলো পোস্ট করে জুড়ে দিয়েছেন সবুজ পাতার ইমোজি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
তাঁর ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন ভক্ত-অনুসারীরা। এক ঘণ্টায় প্রায় সাত হাজার প্রতিক্রিয়া এসেছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মন্তব্যের ঘরে অনেকেই তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন। কেউ আবার জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
কাজের ফাঁকে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন সাদিয়া। কয়েক দিন আগেই পোস্ট করেছিলেন সমুদ্রসৈকতের ছবি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এর আগে তিনি গিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কায়। সেখান থেকে সমুদ্র আর সবুজের রাজ্য থেকে পোস্ট করেছিলেন ছবি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
অভিনেত্রী মনে করেন, টানা কাজের ফাঁকে বিরতি নিয়ে ঘুরতে গেলে সতেজ হয়ে ফেরা যায়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
সাদিয়া জানিয়েছেন, ‘উৎসব’-এর সাফল্যের পর বড় পর্দা নিয়ে নতুন করে ভাবছেন। ব্যাটে-বলে মিলে গেলে আরও সিনেমায় অভিনয় করতে চান। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
