বাবা হলেন ‘লিডার: আমিই বাংলাদেশ’ নির্মাতা তপু

নাটক, বিজ্ঞাপনচিত্র ও চলচ্চিত্র নির্মাতা তপু খান পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে সাভারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ছেলের জন্ম দেন তপুর স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা। প্রথম আলোকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন তপু। মা-ছেলে দুজনই সুস্থ আছে বলেও জানান তিনি।
নবজাতকের খবরটি ফেসবুকে পোস্ট করে তপু খান লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, মাশা আল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয়বারের মতো বাবা হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। তিনি আমাদের পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছেন। এ অনুভূতি বলে প্রকাশ করা যাবে না। আমরা সবাই বেশ খুশি।’ জানা গেছে, এর আগে তপু খান কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন।
এক যুগ ধরে নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত তপু খান। এরই মধ্যে তিন শতাধিক নাটক পরিচালনা করেছেন তিনি। বানিয়েছেন বিজ্ঞাপনচিত্রও। তবে তপু খান সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন ‘লিডার: আমিই বাংলাদেশ’ সিনেমাটি বানিয়ে। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন শাকিব খান; তাঁর বিপরীতে নায়িকা ছিলেন শবনম বুবলী।