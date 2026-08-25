জ্যাং ডং-ইউন
জ্যাং ডং-ইউন
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আমরা দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাটিয়েছি...

বিনোদন ডেস্ক

বিয়ে করছেন দক্ষিণ কোরিয়ার অভিনেতা জ্যাং ডং-ইউন। তাঁর হবু স্ত্রীও অভিনেত্রী কিম সেউং-ইউন। আগামী অক্টোবরে তাঁদের বিয়ে হবে বলে জানিয়েছে জ্যাং ডং-ইউনের সংস্থা বিএইচ এন্টারটেইনমেন্ট।

বিএইচ এন্টারটেইনমেন্ট জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন জ্যাং ও কিম। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ছোট পরিসরে খ্রিষ্টান রীতিতে তাঁদের বিয়ে হবে।

মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাতে লেখা একটি চিঠি প্রকাশ করে বিয়ের খবর জানান ৩৪ বছর বয়সী জ্যাং ডং-ইউন। চিঠিতে তিনি লেখেন, ‘আমরা দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাটিয়েছি। একে অপরের নানা দিক জানার পর আরও ভালোভাবে বুঝতে ও যত্ন নিতে শিখেছি। তাই একসঙ্গে থেকে আনন্দময় ও সুখী জীবন গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

বিয়ের পরও অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে জ্যাং বলেন, আরও পরিণত মানুষ ও অভিনেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে কাজ করে যাবেন।

জ্যাং ডং-ইউন ও কিম সেউং-ইউনের সম্পর্কের খবর এত দিন গোপন ছিল। তাই বিয়ের ঘোষণাটি ভক্তদের কাছে কিছুটা চমক হয়ে এসেছে।

২০১৫ সালে সিউলের একটি দোকানে ডাকাতির ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে ধরে আলোচনায় আসেন জ্যাং। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পরের বছর ওয়েব সিরিজ ‘গেম ডেভেলপমেন্ট গার্লস’-এর মাধ্যমে অভিনয়ে অভিষেক হয় তাঁর। পরে ‘স্কুল ২০১৭’, ‘দ্য টেল অব নকদু’, ‘ওয়েসিস’ ও ‘ডেইলি ডোজ অব সানশাইন’-এর মতো ড্রামা ও সিনেমায় অভিনয় করেন তিনি।

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অন্যদিকে ২৮ বছর বয়সী কিম সেউং-ইউনের অভিনয়ে অভিষেক ২০১৯ সালে ‘দ্য টেল অব নকদু’ ড্রামার মাধ্যমে। ওই ড্রামায় জ্যাংয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তিনি। পরে ‘ফর ইগল ব্রাদার্স’ ড্রামা ও ‘ইন ওয়াটার’ সিনেমায় অভিনয় করেন কিম।

অভিনয়ের পাশাপাশি নির্মাণেও কাজ করেছেন জ্যাং। ২০২৩ সালে ‘প্লিজ বি মাই ইয়ার’ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দিয়ে পরিচালক হিসেবে অভিষেক হয় তাঁর। গত এপ্রিল মাসে ‘দ্য ইস্ট’ নামে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তিনি। দুটি সিনেমাতেই অভিনয় করেছেন কিম সেউং-ইউন।

কোরিয়া হেরাল্ড অবলম্বনে

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