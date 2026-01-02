৪০ বছরে প্রথম একক অভিনয়ে চিত্রলেখা গুহ, জানালেন দেরির কারণ

মঞ্চ দিয়ে ১৯৮৬ সালে অভিনয়জীবন শুরু করেছিলেন চিত্রলেখা গুহ। এরপর চার দশকের দীর্ঘ পথচলায় নাটক, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে নিয়মিত কাজ করেছেন তিনি। অভিনয়ের এই দীর্ঘ সময়ে দেশের মঞ্চে এবারই প্রথমবারের মতো একক অভিনয় নিয়ে হাজির হচ্ছেন গুণী এই অভিনেত্রী। ‘সমতল’ থিয়েটারের নতুন প্রযোজনা ‘লুৎফার প্রদীপ’ নাটকে একমাত্র অভিনয়শিল্পী হিসেবে দেখা যাবে চিত্রলেখা গুহকে। আজ শুক্রবার সকালে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি।
প্রথমবার একক অভিনয়ে মঞ্চে ওঠা নিয়ে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি কিছুটা চিন্তাও কাজ করছে বলে জানান চিত্রলেখা গুহ। তিনি বলেন, প্রায় আট মাস আগে ‘লুৎফার প্রদীপ’ নাটকটির পরিকল্পনা শুরু হয়। এর মধ্যেই কয়েক মাস দেশের বাইরে ছিলেন তিনি। দেশে ফিরে টানা তিন মাসের বেশি সময় ধরে মহড়া ও প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে নিজেকে একক অভিনয়ের জন্য তৈরি করেছেন।
চার দশকের অভিনয়জীবনে আগে একক অভিনয়ের সুযোগ কেন তৈরি হয়নি—এমন প্রশ্নের উত্তরে চিত্রলেখা গুহ বলেন, ‘একক অভিনয়ের জন্য ভালো চিত্রনাট্যের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সাহস দরকার। বিষয়টি অনেকের কাছেই চ্যালেঞ্জিং। এত দিন হয়তো নিজের মধ্যে সেই সাহসটা আনতে পারিনি। তবে উত্তম গুহসহ কয়েকজন কাছের মানুষের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এবার সাহসটা করেই ফেললাম।’
১৯৮৬ সালে চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অঙ্গন থিয়েটারের প্রযোজনা ‘অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা’ নাটকের মাধ্যমে মঞ্চে প্রথম ওঠেন চিত্রলেখা গুহ। নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন মিলন চৌধুরী। এরপর তিনি থিয়েটার আর্ট ইউনিটের ‘সাতঘাটের কানাকড়ি’, ‘কিং লেয়ার’, ‘রূপবান’; নাট্যজনের ‘তেভাগার পালা’, ‘অলীক বাবু’সহ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনায় অভিনয় করেছেন।
সমতল থিয়েটারের প্রযোজনা ‘লুৎফার প্রদীপ’ নাটকটি রচনা করেছেন তানভীর মোকাম্মেল, নির্দেশনায় আছেন সগীর মোস্তফা।
নাটকটির উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নাট্যজন ফেরদৌসী মজুমদার।
নাটকটি প্রসঙ্গে চিত্রলেখা গুহ বলেন, ‘এটি একজন দৃঢ়চেতা নারীর গল্প, যে ভাঙবে, কিন্তু মচকাবে না। একই সঙ্গে এটি একটি মানবিক নাটক, যেখানে ঐতিহাসিক বিষয়ও রয়েছে। এমন একটি নাটকের অংশ হতে পেরে আমি ভীষণ রোমাঞ্চিত।’
আগামীকাল শনিবার ঢাকার বেইলি রোডের নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন হবে। তবে একই দিনে দুটি মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হবে—প্রথমটি সন্ধ্যা ছয়টায় এবং দ্বিতীয়টি রাত আটটায়। এর মধ্য দিয়ে দেশের মঞ্চে যুক্ত হচ্ছে নতুন আরেকটি একক অভিনয়নির্ভর নাটক।