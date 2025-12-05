হাসি–গান–গল্প নিয়ে আজ ফিরছে কক্সবাজারের সেই ‘ইত্যাদি’

নস্টালজিয়া, গান, হাস্যরস আর সমাজচিন্তার মেলবন্ধনে সাজানো ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ আজ ফিরছে টিভি পর্দায়। কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে ধারণ করা ‘ইত্যাদি’র একটি সংকলিত পর্ব পুনঃপ্রচারিত হবে শুক্রবার, রাত আটটার বাংলা সংবাদের পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে। অনুষ্ঠানটির রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত।
ফাগুন অডিও ভিশনের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিশেষ এই পর্বটি ধারণ করা হয়েছিল কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভ–সংলগ্ন সমুদ্রসৈকতে। এক পাশে পাহাড়, অন্য পাশে নীল সমুদ্র—এই অনন্য প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটকে ঘিরেই নির্মাণ করা হয়েছিল ‘ইত্যাদি’র মঞ্চ। পর্যটননগরী কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য এই পর্বের বিভিন্ন পরিবেশনা ও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ভিন্ন মাত্রায়।
সংকলিত এই পর্বে রয়েছে দুটি মূল গান। এর মধ্যে একটি দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছেন কক্সবাজারের সৈকত–শিল্পী জাহিদ এবং জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রবি চৌধুরী। গানটিতে উকুলেলে বাজিয়েছেন ইমরান। পাশাপাশি ২০০৬ সালের মার্চ মাসে প্রচারিত ‘ইত্যাদি’ থেকে সংকলিত হয়েছে কণ্ঠশিল্পী হাসান, পান্থ কানাই ও মেহেদীর গাওয়া একটি জনপ্রিয় গান। গানটির কথা লিখেছেন লিটন অধিকারী রিন্টু, সুর করেছেন মেহেদী। এ ছাড়া চট্টগ্রামের যন্ত্রশিল্পী মিঠুন চক্র ও ইমতিয়াজ আলী জিমি পরিবেশনায় রয়েছে সংগীতানুষ্ঠানভিত্তিক একটি বিশেষ অংশ।
বরাবরের মতোই এই পর্বে থাকছে তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন। এর মধ্যে রয়েছে কক্সবাজারের দর্শনীয় স্থান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন। পাশাপাশি দেখানো হবে কুতুবদিয়ার বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প, ঐতিহ্যবাহী বাতিঘর, লবণ চাষ, মহেশখালীর পান এবং কক্সবাজারের বৃহত্তম শুঁটকিপল্লি নাজিরারটেককে ঘিরে তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন।
এ পর্বে আরও রয়েছে ‘ইত্যাদি’তে আবিষ্কৃত এবং সম্প্রতি তিনবার গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অর্জনকারী মাগুরার হালিমকে নিয়ে একটি অনুকরণীয় প্রতিবেদন। এর পাশাপাশি ঠাকুরগাঁও জেলার ব্যতিক্রমী জাদুঘর ‘লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর’ নিয়ে দেখানো হবে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।
নানা সামাজিক অসংগতি ও সমসাময়িক ঘটনাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মাধ্যমে তুলে ধরতে ‘ইত্যাদি’র বিভিন্ন পর্ব থেকে সংকলিত থাকছে বিদ্রূপাত্মক নাট্যাংশ। পাশাপাশি থাকবে দর্শকপ্রিয় নানি-নাতি, মামা-ভাগ্নে, দর্শক পর্ব এবং চিঠিপত্র বিভাগ।