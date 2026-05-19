আনন্দ মেলায় আফরান নিশো ও পরীমনি
আনন্দ মেলায় আফরান নিশো ও পরীমনি
টেলিভিশন

নিশোর উপস্থাপনায় বিটিভির ‘আনন্দ মেলা’য় থাকছে অনেক চমক

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

নতুন আঙ্গিক, বর্ণিল মঞ্চসজ্জা আর একঝাঁক জনপ্রিয় তারকাকে নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের ঈদের আনন্দ মেলা। বিটিভিতে ঈদের দিন রাত ১০টার খবরের পর এটি প্রচারিত হবে। গীতিকার কবির বকুলের পরিকল্পনায় অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় থাকছেন জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো।

আয়োজকেরা জানিয়েছেন, এবারের অন্যতম আকর্ষণ উপমহাদেশের খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। বিশেষ কোরিওগ্রাফিতে ‘এই বৃষ্টি ভেজা রাতে চলে যেও না’ গানে তাঁকে নতুনভাবে দেখা যাবে। অন্যদিকে আশা ভোসলের স্মরণে ‘কাল সারা রাত ছিল স্বপ্নের রাত’ গাইবেন কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন। পরিবেশনাটিতে নাচে অংশ নিয়েছেন অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মেহবুবা মাহনূর চাঁদনী ও শাওন। আরও থাকছেন সংগীতশিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদ।

‘এমন একটা মা দে না’ গানটি তিনি নতুন করে গেয়েছেন। নতুন গান ‘কৃষ্ণচূড়া’ নিয়ে হাজির হচ্ছেন ন্যান্‌সি ও ইমরান মাহমুদুল। গানটির কথা লিখেছেন কবির বকুল। ‘রূপনগরের রাজকন্যা’ গানের তালে নৃত্য পরিবেশন করবেন মডেল, অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী সাদিয়া ইসলাম মৌ।

‘রূপনগরের রাজকন্যা’ গানের তালে নৃত্য পরিবেশন করবেন মডেল, অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী সাদিয়া ইসলাম মৌ

আর ‘দূর দ্বীপবাসিনী’ গানে একসঙ্গে নাচবেন মেহজাবীন চৌধুরী ও সাবিলা নূর। নৃত্য পরিচালনায় রয়েছেন ইভান শাহরিয়ার ও নৃত্যভূমি।

Also read:‘দম’ সিনেমার জন্য পুরস্কার পেলেন নিশো-রনি, বাইফায় আরও পুরস্কার পেলেন যাঁরা

দর্শক অংশগ্রহণে ‘রঙ’ শিরোনামের একটি বিশেষ পর্বে উপস্থিত থাকবেন চিত্রনায়িকা পরীমনি। পাশাপাশি কয়েকজন জনপ্রিয় তারকাকে নিয়ে থাকবে একটি কুইজ শো। এতে অংশ নিয়েছেন কেয়া পায়েল, আতিয়া আনিসা, জেফার রহমান, ফররুখ আহমেদ রেহান, ফারহান আহমেদ জোভান ও খায়রুল বাশার।

একটি বিশেষ পারফরম্যান্স নিয়ে হাজির হবেন কৌতুকশিল্পী আবু হেনা রনি। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন জনপ্রিয় অভিনেতা ফারুক আহমেদ, শামীম জামান ও মুকিত মোহাম্মদ জাকারিয়া। ‘অ-মানুষ’ শিরোনামের একটি বিশেষ স্টেজ পারফরম্যান্সে থাকছেন অভিনেতা সুমন এবং কৌতুকশিল্পী শাওন।

আনন্দ মেলায় রুনা লায়লা ও আফরান নিশো

আয়োজকদের  আশা, গান, নৃত্য, কৌতুক, কুইজ ও তারকাদের ভিন্নধর্মী উপস্থাপনা দিয়ে সাজানো এবারের আনন্দ মেলা ঈদের টেলিভিশন আয়োজনে দর্শকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন আফরোজা সুলতানা, হাসান রিয়াদ, ইয়াসির আরাফাত ও ইয়াসমিন আক্তার।

সংগীতশিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদ
আরও পড়ুন