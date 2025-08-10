পরী বললেন, শুধুই বাঁচতে চাই ওদের সাথে...

ফেসবুকে তারকারা বেশির ভাগ সময়ই সরব থাকেন। প্রকাশ করেন তাঁদের কাজের খবরসহ নানা রকম ব্যস্ততার কথা। কখনো সেগুলোই বৈচিত্র্য হয়ে ধরা দেয় ভক্তদের কাছে। একনজরে দেখে নিতে পারেন ফেসবুকের পাতা থেকে তারকাদের মনের কথা।
আজ চিত্রনায়িকা পরীমনির ছেলে শাহীম মাহমুদ রাজ্যর জন্মদিন। দিনটিতে ছেলেকে নিয়ে একটি পোস্ট দিয়ে লিখেছেন, ‘আজ আমার ছেলের তৃতীয় জন্মদিন। কীভাবে সময় চলে যাচ্ছে, বাচ্চা আমার জীবনে আসার পর থেকে আর টেরই পাই না। এখন শুধু বাঁচতে চাই। শুধুই বাঁচতে চাই ওদের সাথে। আপনাদের ভালোবাসায় দোয়ায় রাখবেন ওদের। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। হ্যাপি বার্থ ডে বাজান। আমার জীবনের ডানা। আই লাভ ইউ।’
একসময়ের লাক্স তারকাখ্যাত অভিনয়শিল্পী নাফিজা জাহান এখন আছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। দেশটির একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন এই তারকা। মাঝেমধ্যে বাংলাদেশে আসেন, কিছুদিন থেকে আবার উড়াল দেন। মায়ের জন্য নাফিজার মন কাঁদছে, ফেসবুকে মায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে আকুলতাও ব্যক্ত করেছেন। নাফিজা লিখেছেন, ‘কখন যে তোমার গায়ের গন্ধ নেব আমি। আম্মু, নিজেকে ফিরে পেতে আর দেরি সহ্য হচ্ছে না।’টেলিভিশন নাটকের জনপ্রিয় তারকা কেয়া পায়েল বেশ কিছুদিন ধরে ঘোরাঘুরির স্থিরচিত্র পোস্ট করেছেন। নিউইয়র্কের কয়েকটি স্থিরচিত্র পোস্ট করে এই তারকা লিখেছেন, ‘সেই শহরে আছি, যেটি কখনো ঘুমায় না।’
সময় পেলে ঘুরতে ভালোবাসেন অভিনয়শিল্পী সালহা খানম নাদিয়া। সমুদ্র নিয়ে তাঁর আলাদা একটা ভালো লাগা আছে। সেই সমুদ্র নিয়ে দেওয়া ফেসবুক পোস্টে সালহা খানম নাদিয়া লিখেছেন, ‘সমুদ্র কখনো বিদায় জানায় না—কেবল ফিসফিস করে বলে, শিগগিরই ফিরে এসো।’কয়েক বছর ধরে দেশে নেই অভিনয়শিল্পী মিশু সাব্বির। এখন তিনি আছেন কানাডায়। দেশের কোনো তারকা কানাডায় গেলে তাঁদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি কিংবা আড্ডায় পাওয়া যায় এই তারকাকে। দেশে এই মুহূর্তে ফেরার কোনো পরিকল্পনা নেই এই তারকার। মিশু আজ রোববার এই স্থিরচিত্রটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘আকাশেরও একটা সীমানা আছে ...।’