শুরু হয়ে গেছে মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার ২০২৫–এর কার্যক্রম। চলছে তারকা জরিপ। এবার সমালোচক পুরস্কারের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। অনলাইনে https://services.prothomalo.com/mpaward/critics-award.php ঠিকানায় আবেদন করতে হবে। আগ্রহী পরিচালক, প্রযোজক বা কাজসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি এ ঠিকানায় ঢুকে আবেদন ফরম পূরণ করে কাজ জমা দিতে পারবেন। এবারও তিনটি বিভাগে দেওয়া হবে পুরস্কার—পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র/চলচ্চিত্র, সীমিত দৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র/নাটক এবং ওয়েব সিরিজ।
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—এ চার শাখায় দেওয়া হবে সমালোচক পুরস্কার (পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র/চলচ্চিত্র)। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের সিনেমা হলে প্রথমবারের মতো মুক্তি পাওয়া কাহিনিচিত্র এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রথমবারের মতো স্ট্রিমিং হওয়া ওয়েব ফিল্ম থেকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। কাহিনিচিত্রের দৈর্ঘ্য অবশ্যই ৮০ মিনিটের বেশি হতে হবে।
শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—এ চার শাখায় সমালোচক পুরস্কার (সীমিত দৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র/নাটক) দেওয়া হবে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইনে প্রথমবার মুক্তি পাওয়া নাটক, টেলিছবি, ওয়েব কনটেন্ট থেকে দেওয়া হবে এ পুরস্কার। নাটক, টেলিছবি, ওয়েব কনটেন্টের দৈর্ঘ্য ৭৯ মিনিটের মধ্যে হতে হবে।
শ্রেষ্ঠ ওয়েব সিরিজ, শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—এ পাঁচ শাখায় দেওয়া হবে সমালোচক পুরস্কার (ওয়েব সিরিজ)। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রথমবারের মতো স্ট্রিমিং হওয়া ওয়েব সিরিজ থেকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। ওয়েব সিরিজের মোট দৈর্ঘ্য অবশ্যই ৭০ মিনিটের বেশি হতে হবে এবং ন্যূনতম পর্ব হবে তিন।
আবেদন ফরমের নির্ধারিত বক্সে কাজের ইউটিউব লিংক/গুগল ড্রাইভ লিংক/অনলাইন প্ল্যাটফর্ম লিংক দিতে হবে। অন্যথায় আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। কাজ জমা দেওয়ার শেষ সময় ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। শুধু বাংলাদেশি শিল্পী ও কলাকুশলীরা এ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন।