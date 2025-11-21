নতুন ‘মিস ইউনিভার্স’, কে এই ফাতিমা

আজ সকালে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরে শুরু হয় মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর ফাইনাল পর্ব, যেখানে চূড়ান্ত পর্বে সেরার খেতাব জেতেন ফাতিমা বশ। এরপর থেকেই আলোচনায় নতুন এই মিস ইউনিভার্স।
ফাতিমা বশ: বিতর্ক, সাহস আর মুকুটের পথে এক অনন্য যাত্রা
তাবাস্কো থেকে উঠে আসা মেক্সিকোর প্রথম ‘মিস ইউনিভার্স’ ফাতিমা বশ। মঞ্চে আত্মবিশ্বাস, আভিজাত্য ও দৃঢ়তায় দর্শকদের মুগ্ধ করলেও ফাতিমার পথচলাটি মোটেও সহজ ছিল না। ইতিহাস গড়া প্রথম জাতীয় জয় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের উত্তপ্ত বিতর্ক—সব মিলিয়ে তার যাত্রা যেন ছিল এক নাটকীয় রোলার কোস্টার।
কে এই ফাতিমা বশ
মেক্সিকোর তাবাস্কো অঙ্গরাজ্যের সান্তিয়াগো দে তেয়াপায় জন্ম ফাতিমার। তিনি মেক্সিকোতে ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ইতালির মিলান ও যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্টেও থেকেছেন কিছুদিন।
নিজের দুর্বলতাকেই তিনি শক্তিতে পরিণত করেছেন। স্কুলজীবনে ডিসলেক্সিয়া ও এডিএইচডির কারণে বুলিংয়ের শিকার হওয়ার কথা তিনি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছেন। ২০১৮ সালে তাবাস্কোতে ‘ফ্লোর ডি ওরো’ খেতাব জয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তার সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার পথচলা।
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ইতিহাস গড়েন তাবাস্কো থেকে প্রথম নারী হিসেবে ‘মিস ইউনিভার্স মেক্সিকো’ খেতাব জিতে। এই জয়ের পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তোলেন ফাতিমা—ইনস্টাগ্রামে তার অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ লাখ ৯০ হাজারের বেশি; আর টিকটকে ৬ লাখ ৯০ হাজার।
‘মিস মেক্সিকো ২০২৫’ কেন বিতর্কের জন্ম দিল
সবাই ফাতিমাকে বিজয়ী হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অনেকেই ধারণা করেছিলেন, ‘মিস জালিস্কো’ ইয়োয়ানা গুতিয়েরেস মুকুট জিতবেন; কিন্তু যখন ফাতিমার নাম ঘোষণা করা হয়, দর্শকদের একটি বড় অংশ তীব্র প্রতিবাদ জানান। সরাসরি সম্প্রচারে শোনা যায় দুয়ো ধ্বনি।
মঞ্চে বিজয়ী ঘোষণার পর মাত্র চারজন প্রতিযোগী—লোরেনা লোপেজ, ফের্নান্দা পুমা, এমিরে আরেয়ানো ও এলেনা রোলদান ফাতিমাকে অভিনন্দন জানান।
কীভাবে সামলালেন ফাতিমা
সব প্রতিকূলতার মাঝেও নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রাখেন ফাতিমা। তিনি ইউএস উইকলিকে বলেন, ‘যাঁরা সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছ থেকে আমি কৃতজ্ঞ। লোরেনা, ফের্নান্দা পুমা, এমিরে আর এলেনা—তাঁরা প্রত্যেকেই প্রকৃত অর্থে রানি।’
ফাতিমা আরও বলেন, ‘কেউই আমাকে এই মুকুট উপভোগ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। জীবনে এমন পরিস্থিতি এলে বড় হয়েও ভেতরের সেই অসহায় শিশুটির কথা মনে পড়ে যায়; কিন্তু আমরা কাউকে আমাদের মন-মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিতে পারি না। যদি তুমি মুকুট অর্জন করে থাকো, তার মানে তুমি তার জন্য পরিশ্রম করেছ।’
ব্যাংককে ‘মিস ইউনিভার্স’ অনুষ্ঠানের উত্তেজনা
ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ‘মিস ইউনিভার্স’ ২০২৫ স্যাশ অনুষ্ঠানে আবারও বিতর্কের কেন্দ্রে পড়েন ফাতিমা বশ। আয়োজকদের মধে৵র এক কর্মকর্তা নাওয়াত ইতসারাগ্রিসিল অভিযোগ তোলেন, ফাতিমা থাইল্যান্ডকে সামাজিক যোগাযোগামাধ্যমে যথেষ্ট প্রচার করেননি। তিনি ফাতিমাকে ‘ডাম্বহেড’ (বোকা) বলেও কটূক্তি করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে কয়েকজন প্রতিযোগী অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে ডাকতে হয়। পরে সাংবাদিকদের ফাতিমা বলেন, ‘তিনি আমাকে “ডাম্ব” বলেছেন। কারণ, তাঁর সংস্থার সঙ্গে সমস্যা আছে, আর সেটি অন্যায়। কেউ আমাদের চুপ করাতে পারবে না।’
এ ঘটনার পর দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় ‘মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন’। সংস্থার সভাপতি রাউল রোচা নাওয়াত ইতসারাগ্রিসিলের আচরণকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন।
সব বিতর্কের মাঝেও নিজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি ফাতিমা বশ। ভক্তদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আমি নিজের কথা বলতে ভয় পাই না। আমার কণ্ঠ এখন আগের চেয়েও শক্তিশালী। আমার বলার মতো অনেক কিছু আছে… আমি সাজানো পুতুল নই, যার জামা বদলানো হবে, সাজানো হবে। আমি এখানে এসেছি সব সেই নারী ও মেয়েদের কণ্ঠস্বর হতে, যারা তাদের অধিকার ও স্বপ্নের জন্য লড়াই করছে।’
দাতব্য কাজ
‘মিস ইউনিভার্স’ প্ল্যাটফর্মের বড় একটি অংশজুড়ে রয়েছে সমাজসেবা ও মানবকল্যাণ। ফাতিমাও এই ক্ষেত্রেও নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন। ৯ বছর ধরে তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছেন।
গালফ নিউজ ও ইউএস উইকলি অবলম্বনে