ইন্দোনেশিয়ার পাপ ও প্রতিশোধের গল্প এবার ঢাকায়

ইন্দোনেশিয়ার অতিপ্রাকৃত ভৌতিক সিনেমা ‘কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিয়িন’। গত জুলাইয়ে ইন্দোনেশিয়ায় মুক্তির পর বেশ আলোচনা তৈরি করে সিনেমাটি। এরপর আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি পায় ২৫ সেপ্টেম্বর। দর্শক-সমালোচকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া ছবিটি এবার এসেছে বাংলাদেশের পর্দায়। গতকাল সিনেমাটি স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাবে বলে মাল্টিপ্লেক্সটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ান নির্মাতা হাদ্রা দায়েং রাতু পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ইউনিতা সিরেগার, দিন্দা কান্যদেবী প্রমুখ।
ধর্মীয় বিশ্বাস, মানব-পাপ ও প্রতিশোধ ঘিরে নির্মিত এক ভয়ংকর আধ্যাত্মিক গল্পের সিনেমা ‘কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিয়িন’। এটি এমন এক নারীর গল্প, যে বছরের পর বছর অপমান সহ্য করার পর তার পরিবারের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কালো জাদু ব্যবহার করে।
গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইউলি নামের এক তরুণী, যার জীবন শুরু থেকেই বেদনা ও নানা ঝামেলায় জর্জরিত। ছোটবেলায় তার মা রহস্যজনকভাবে মারা যান, আর তার বাবা তাকে ছেড়ে যায়। একসময় সে এক ধনী পরিবারের বাসায় গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ নেয় কিন্তু সেই বাড়িতেই তার শৈশবের ভয়ংকর স্মৃতির ছায়া আছে। ইউলি কাজ শুরু করার পর থেকেই বাড়িতে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে।
যেমন অদ্ভুত শব্দ, মাঝরাতে ছায়ামূর্তি দেখা, পরিবারের সদস্যদের ওপর অজানা অসুস্থতা বা পাগলামির লক্ষণ। প্রথমে সবাই ভাবে, ইউলি হয়তো অভিশপ্ত বা মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু ধীরে ধীরে বোঝা যায় বাড়িটির ইতিহাসে এক ভয়ানক অতীত আছে, যা এক কালা জাদুর সঙ্গে জড়িত। পরিবারটি দীর্ঘদিন আগে ইউলির মাকে অপমান ও কষ্ট দিয়েছিল। ইউলি নিজের চোখে তার মায়ের প্রতি হওয়া অন্যায় দেখেছিল। বড় হয়ে সেই ক্ষতই তাকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে।
ইউলি যখন অভিশাপ প্রয়োগ করে, পরিবারের সদস্যরা একে একে ভয়ংকর মৃত্যুর সম্মুখীন হতে থাকে। বাড়িটি এক অদৃশ্য অন্ধকার শক্তির কবলে পড়ে। আকাশে ছায়া ঘোরে, দেয়ালে রক্তের দাগ, আয়নায় মুখবিহীন প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, আর রাতে কারও কান্নার শব্দ শোনা যায়। ইউলির মনেও তখন দ্বন্দ্ব শুরু হয়, সে কি সত্যিই প্রতিশোধ নিচ্ছে নাকি নিজেই শয়তানের খেলায় বন্দী হয়ে পড়েছে?
কানাডার ফ্যান্টাসিয়া উৎসবে পরিচালক হাদ্রা দায়েং রাতু এই ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন।