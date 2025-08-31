অভিনেত্রী সুজি
অভিনেত্রী সুজি
বিশ্ব চলচ্চিত্র

বিয়ের গুঞ্জনে চটেছেন অভিনেত্রী

বিনোদন ডেস্ক

ডিজনি প্লাসের সিরিজ ‘ডিলিউশন’–এর শুটিং করছেন কোরীয় অভিনেত্রী সুজি। এর মধ্যে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, তিনি নাকি বিয়ে সেরেছেন। বিষয়টি নিয়ে বেজায় চটেছেন অভিনেত্রী।

সুজির এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সুপের সিইও কিম জাং-ক্যুন বৃহস্পতিবার ব্যক্তিগত সোশ্যাল মিডিয়ায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ‘যদি গুজব ছড়ান, তাহলে শাস্তি পেতে হবে।’
এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুঞ্জন ছড়ায়, কোরিয়ার প্রসাধন পণ্যের প্রতিষ্ঠান এপিআরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কিম বিয়ং-হুনকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন এবং শিগগিরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসছে।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মধ্যে এক বিবৃতিতে সুপ লিখেছে, ‘সম্প্রতি আমরা আমাদের শিল্পীকে ঘিরে মিথ্যা তথ্য, অনুমাননির্ভর গুজব, বিদ্বেষমূলক পোস্ট এবং মানহানিকর মন্তব্যের প্রচার লক্ষ করেছি। এসব কর্মকাণ্ড তাঁর সুনামকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমরা কোনো ধরনের সমঝোতা বা শিথিলতা ছাড়াই কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেব।’

এজেন্সিটি আরও লিখেছে, ‘সব ধরনের বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমরা দৃঢ় ব্যবস্থা নেব এবং আমাদের শিল্পীর অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’
সুজি বর্তমানে ‘ডিলিউশন’ সিরিজের শুটিংয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন, সিরিজটি আগামী বছর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

১৯৩৫ সালের কিয়ংসং (বর্তমান সিউলের পুরোনো নাম) পটভূমিতে নির্মিত এই রহস্যময়ী নারী সং জং-হোয়ার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুজি। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন কিম সন–হো। ২০২০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত টিভিএনের ‘স্টার্ট–আপ’ সিরিজে অভিনয় করেছেন তিনি।

