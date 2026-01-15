আজ দেখতে পারেন কান ও বুসান উৎসবে প্রতিযোগিতা করা সিনেমা

ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির সিনেমা নিয়ে শুরু হয়েছে ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। সিনেমা দেখতে উৎসবে প্রতিদিনই দর্শকদের আনাগোনা থাকে। ষষ্ঠ দিনের তালিকার আলোচিত সিনেমা দেখে নিতে পারেন।
প্রধান মিলনায়তন, জাতীয় জাদুঘর
এ শাখায় সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে প্রদর্শিত হবে ‘পাপা বুকা’ (পাপুয়া নিউগিনি ও ভারত)। বেলা ১টায় ‘সাভান্না অ্যান্ড দ্য মাউন্টেন’ (পর্তুগাল, উরুগুয়ে), বেলা ৩টায় ‘পানিশমেন্ট’ (কাজাখস্তান), সন্ধ্যা ৭টায় ‘নয়া নোট’ (বাংলাদেশ)। একজন ভিক্ষুকের নতুন নোট পাওয়ার গল্প নিয়েই এ সিনেমা। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। পরিচালনা করেছেন অনন্য প্রতীক।
‘পাপা বুকা’
পাপুয়া নিউগিনির একদল তথ্যচিত্র নির্মাতা এমন একটি জায়গার খোঁজ করেন, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। সেই জায়গার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের অনেক স্মৃতি। ঐতিহাসিক পটভূমির গল্পটি পরিচালনা করেছেন বিজুকুমার দামোদরন। পাপুয়া নিউগিনি থেকে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ভাষার সিনেমার জন্য এটি অস্কারে পাঠানো হয়।
‘সাভান্না অ্যান্ড দ্য মাউন্টেন’
সিনেমাটি পর্তুগালের কোভাস দো বাররোসো গ্রামের মানুষের প্রতিবাদের গল্প। এই গ্রামে একটি ব্রিটিশ কোম্পানি লিথিয়াম খনি খোঁড়ার পরিকল্পনা করে। তাঁর বিরুদ্ধে সৃজনশীলভাবে সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবাদ করে গ্রামের মানুষ। সিনেমাটি ২০২৪ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল। এটি পরিচালনা করেন পাউলো কার্নেইরো।
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা
এ শাখায় সকাল সাড়ে ১০টায় প্রদর্শিত হবে ইরানের সিনেমা ‘হুইসপার মাই নেম’। বেলা ২টা ৩০ মিনিটে কুরাক (কিরগিজস্তান) ও বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রদর্শিত জাপানের তথ্যচিত্র ‘তমোশিবি’। এতে উঠে এসেছে ২০১১ সালে জাপানে সুনামির পর টিকে থাকা মানুষের গল্প।
‘হুইসপার মাই নেম’
দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খসরু। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে, আজ মেয়ে জেবার ১৬তম জন্মদিন। খসরু কোনোভাবেই মেয়ের জন্মদিন মিস করতে চান না। বাবা-মেয়ের সম্পর্ক নিয়েই ‘হুইসপার মাই নেম’। রাসুল সদরামেলি পরিচালিত সিনেমাটি গত বছর ইরানের ফজর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সেরা সিনেমার পুরস্কার পায়।
‘কুরাক’
গত বছর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে কিম জিসুকসহ দুটি পুরস্কার জয় করে ‘কুরাক’। বাস্তব ঘটনার অনুপ্রেরণায় নির্মিত এই চলচ্চিত্রে আধুনিক কিরগিজস্তানের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পটভূমিতে নারীদের ক্ষমতাহীনতার গল্প তুলে ধরা হয়েছে।
সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, জাতীয় জাদুঘর
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ‘তাশি’ (চীন), বেলা ১টায় ‘ওয়ার চাইল্ড চুজ সায়েন্স’ (রাশিয়া), বেলা ৩টায় ‘হুইসপারিং ফরেস্ট’ (লুক্সেমবার্গ), সন্ধ্যা ৭টায় ‘এস’ (জাপান)।
‘এস’
হঠাৎ গ্রেপ্তার হন বিকল্প ধারার সিনেমার তরুণ এক নির্মাতা। তাঁর মুক্তির জন্য এক হন সাংস্কৃতিক কর্মীরা। সবার উদ্দেশ্য এক হলেও প্রতিবাদের পেছনে রয়েছে ভিন্ন কারণ। এটি পরিচালনা করেছেন ওতা মাসাহিরো।
ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটোরিয়াম, শিল্পকলা একাডেমি
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ‘কিষ্কিন্ধা কাণ্ডম’ (ভারত), বেলা ১টায় ‘ওডিসি অব জয়’ (কসোভো), বিকেল ৫টায় ‘দ্য স্টোরি অব আ রক’ (বাংলাদেশ)।
‘দ্য স্টোরি অব আ রক’
মা কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে গেলে কিশোরী মেয়ের জীবনে আসে নতুন চ্যালেঞ্জ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মেয়েটির জীবনের গতিপথ বদলে যায়। এমন গল্পে নির্মিত সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান পরিচালক জাক মীর। এটি ১৯তম তাসবির ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রশংসিত হয়েছিল।
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়াম
বেলা ১টায় ‘ফর ইয়োর সেক’ (আর্জেন্টিনা), ‘দ্য গার্ডিয়ান অব স্টোরিজ’ (ইতালি), ‘আ লোনলি পারসনস মনোলগ’ (আজারবাইজান)। সিনেমাটির পর প্রশ্নোত্তর পর্ব রয়েছে।