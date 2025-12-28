সৌদি আরবের শীর্ষ অভিনেত্রী সুমাইয়া রিদাকে কতটা জানেন

২০১৭ সালে সৌদি টিভি শো ‘বাশার’-এ প্রথমবার অভিনয়ের সুযোগ পান। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। আরবির পাশাপাশি ইংরেজি ও তুর্কি ভাষায়ও পারদর্শী হওয়ায় বিভিন্ন ভাষার সিনেমায় পাওয়া গেছে তাঁকে
সুমাইয়ার জন্ম ও বেড়ে ওঠা সৌদি আরবে
কৈশোরে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পরিচালনায় অভিষেক ঘটে সুমাইয়ার, অভিনয়ও করতেন তিনি। তিনি আরব নিউজকে বলেন, ‘১২ বছর বয়স থেকে আমি অভিনয় ও পরিচালনা শুরু করি।’১৬ বছর বয়সে পাড়ি জমান যুক্তরাজ্যে। পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরে সিনেমায় পাকাপাকিভাবে ক্যারিয়ার গড়েন তিনিসপ্তাহ দুয়েক আগে সৌদি আরবের জেদ্দায় আয়োজিত রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেন সুমাইয়া। ‘উইমেন আন সিনেমা’ শীর্ষক আয়োজনে দেখা গেছে তাঁকেএর মধ্যে মিসরের সিনেমা ‘কাসার আল বাশা’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন সুমাইয়া। গত ৫ নভেম্বর সিনেমাটি মিসরে মুক্তি পেয়েছে