ইরানি নির্মাতা আসগর ফরহাদি
বিশ্ব চলচ্চিত্র

একটি দেশের অবকাঠামোর ওপর হামলা যুদ্ধাপরাধ, বললেন অস্কারজয়ী ইরানি নির্মাতা ফরহাদি

বিনোদন ডেস্ক

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বোমা হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষায় বিশ্বজুড়ে শিল্পী ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দুইবারের অস্কারজয়ী ইরানি নির্মাতা আসগর ফরহাদি।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ফরহাদি বলেন, এই সংকটময় সময়গুলোতে বিশ্বজুড়ে শিল্পী ও নির্মাতাদের আওয়াজ তোলা জরুরি, যাতে ধ্বংসাত্মক এই আগ্রাসন থামানো যায়। তিনি উল্লেখ করেন, অবকাঠামোর ওপর হামলা শুধু স্থাপনা ধ্বংস নয়; বরং মানুষের জীবন ও মর্যাদার ওপর আঘাত।
ফরহাদি বলেন, ‘একটি দেশের অবকাঠামোর ওপর হামলা যুদ্ধাপরাধ। যেকোনো মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে এই অমানবিক ও অবৈধ প্রক্রিয়া বন্ধে সবাইকে একত্র হতে হবে।’

ফরহাদির এই আহ্বান মঙ্গলবার প্রকাশ করেন ইরানি সাংবাদিক মনসুর জাহানি। পরে বিষয়টি ভ্যারাইটিকে নিশ্চিত করেন ফারহাদির প্যারিসভিত্তিক প্রযোজক আলেকজান্দ্র মালে-গি।
ইরানকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইরান জানায়, তারা স্থায়ীভাবে যুদ্ধের অবসান চায়। একই সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ইঙ্গিত দেন, হামলার লক্ষ্য বেসামরিক অবকাঠামোতেও বিস্তৃত হতে পারে।

‘আ সেপারেশন’ (২০১১) ও ‘দ্য সেলসম্যান’ (২০১৬) চলচ্চিত্রের জন্য অস্কার পান আসগর ফরহাদি। ২০২৩ সাল থেকে ইরানের বাইরে বসবাস করছেন তিনি।
আসগর ফরহাদির নতুন চলচ্চিত্র ‘প্যারালেল টেলস’ আগামী মে মাসে কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হওয়ার কথা। এতে অভিনয় করেছেন ফরাসি সিনেমার শীর্ষ তারকারা—ইসাবেল হুপার, ভাঁসাঁ কাসেল ও কাত্রিন দ্যনোভ।


ভ্যারাইটি অবলম্বনে

