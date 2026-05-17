টানা ৭ মিনিট ধরে অভিবাদন, আরও যা হলো কানে

চলছে ৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসব। গতকাল শনিবার উৎসবের পঞ্চম দিনে নতুন সিনেমার প্রিমিয়ার, লালগালিচায় তারকা উপস্থিতি মিলিয়ে জমজমাট ছিল আয়োজন। ভ্যারাইটি ও এএফপি অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত-
‘পেপার টাইগার’-এর নির্মাতা জেমস গ্রে ও অভিনেতা অ্যাডাম ড্রাইভার। গতকাল শনিবার রাতে সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্তগুলোর একটি ছিল জেমস গ্রের নতুন ছবি ‘পেপার টাইগার’-এর প্রিমিয়ার। ছবিটি প্রদর্শনের পর দর্শকদের টানা সাত মিনিট দাঁড়িয়ে অভিবাদন পেয়েছে। ছবিতে আরও আছেন স্কারলেট জোহানসন। ‘ম্যারেজ স্টোরি’র পর এ সিনেমা দিয়েই সাত বছর পর আবার এক ছবিতে অভিনয় করেছেন স্কারলেট ও অ্যাডাম। এএফপি ‘পেপার টাইগার’-এর প্রিমিয়ারে অ্যাডাম ড্রাইভার ও তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী জোয়ান টাকার। রয়টার্সপ্রিমিয়ারের ‘দ্য বিলাভড’ সিনেমার টিম। সৌরভ দাশ