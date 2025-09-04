হিন্দ রজবের ছবি হাতে নির্মাতা কাওথের বেন হানিয়া। এএফপি
হিন্দ রজবের ছবি হাতে নির্মাতা কাওথের বেন হানিয়া। এএফপি
বিশ্ব চলচ্চিত্র

ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ফিলিস্তিনি শিশুর মৃত্যুসম্পর্কিত সিনেমা নিয়ে তোলপাড়

গতকাল ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে আলোচনায় ছিল ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ সিনেমাটি। প্রদর্শনীর পর ২৩ মিনিট ধরে স্ট্যান্ডিং ওভেশন পায় সিনেমাটি। এ ছাড়া উৎসবে হয়েছে আরও অনেক কিছুই। এএফপি অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত—

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে নিহত হয় ছয় বছরের শিশু হিন্দ রজব। পরিবারসহ গাড়িতে করে গাজা সিটি থেকে পালাতে গিয়ে হামলার শিকার হয়। হিন্দের সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন তার চার চাচাতো ভাইবোন ও খালা-খালু। পরে সবাই নিহত হন। সেই ঘটনা অবলম্বনে সিনেমা ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ বানিয়েছেন ফরাসি-তিউনিসীয় নির্মাতা কাওথের বেন হানিয়া। আইএমডিবি
গতকাল বুধবার ভেনিসে প্রিমিয়ারের পর ছবিটি রেকর্ড ২৩ মিনিট ধরে স্ট্যান্ডিং ওভেশন পায়। এএফপি
এদিন অনেক দর্শক উৎসবে এসেছিলেন হিন্দ রজবের ছবি সঙ্গে নিয়ে। এএফপি
ছবির প্রিমিয়ারে নির্মাতা কাওথের বেন হানিয়া। এএফপি
‘ইন দ্য হ্যান্ড অব দন্তে’র প্রিমিয়ার উপলক্ষে এসেছিলেন জেসন মামোয়া ও অস্কার আইজ্যাক। এএফপি
লালগালিচায় ফরাসি অভিনেত্রী নোয়েমি মেরলাঁ। এএফপি
‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ সিনেমার প্রিমিয়ারে হোয়াকিন ফিনিক্স। এএফপি
লালগালিয়াচায় হাঁটার সময় মুঠোফোনে ফিলিস্তিনের পতাকা দেখাচ্ছেন ইতালীয় অভিনেত্রী এস্তার পানতানো। এএফপি
লালগালিচায় ব্রিটিশ অভিনেতা ইদ্রিস এলবা, তিনি এসেছিলেন ‘আ হাউস অব ডায়নামাইট’ সিনেমার প্রিমিয়ারে। ছবিটি লড়ছে উৎসবে প্রতিযোগিতা বিভাগে। এএফপি
লালগালিচায় সুইডিস অভিনেত্রী রেবেকা ফার্গুসনের ছবি তুলতে আলোকচিত্রীদের ব্যস্ততা। এএফপি
