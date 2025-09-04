ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ফিলিস্তিনি শিশুর মৃত্যুসম্পর্কিত সিনেমা নিয়ে তোলপাড়

ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ফিলিস্তিনি শিশুর মৃত্যুসম্পর্কিত সিনেমা নিয়ে তোলপাড়
গতকাল ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে আলোচনায় ছিল ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ সিনেমাটি। প্রদর্শনীর পর ২৩ মিনিট ধরে স্ট্যান্ডিং ওভেশন পায় সিনেমাটি। এ ছাড়া উৎসবে হয়েছে আরও অনেক কিছুই। এএফপি অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত—
বিনোদন ডেস্ক
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে নিহত হয় ছয় বছরের শিশু হিন্দ রজব। পরিবারসহ গাড়িতে করে গাজা সিটি থেকে পালাতে গিয়ে হামলার শিকার হয়। হিন্দের সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন তার চার চাচাতো ভাইবোন ও খালা-খালু। পরে সবাই নিহত হন। সেই ঘটনা অবলম্বনে সিনেমা ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ বানিয়েছেন ফরাসি-তিউনিসীয় নির্মাতা কাওথের বেন হানিয়া। আইএমডিবিগতকাল বুধবার ভেনিসে প্রিমিয়ারের পর ছবিটি রেকর্ড ২৩ মিনিট ধরে স্ট্যান্ডিং ওভেশন পায়। এএফপিএদিন অনেক দর্শক উৎসবে এসেছিলেন হিন্দ রজবের ছবি সঙ্গে নিয়ে। এএফপি
ছবির প্রিমিয়ারে নির্মাতা কাওথের বেন হানিয়া। এএফপি