দুই বোনের জাদু, আরও যা হলো ভেনিসে

বাস্তব জীবনের এই দুই বোন প্রথমবারের মতো একসঙ্গে পর্দায় অভিনয় করেছেন জার্মান নির্মাতা ভের্নার হার্ৎসগের ‘বাকিং ফাস্টার্ড’-এ। ছবিটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পর দর্শকেরা দাঁড়িয়ে টানা ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ড করতালি দিয়েছেন। এএফপি
চলছে ৮৩তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। নতুন সিনেমার প্রিমিয়ার, লালগালিচায় তারকাদের উপস্থিতি মিলিয়ে জমে উঠেছে এবারের উৎসব। এএফপি ও ভ্যারাইটি অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত—
বিনোদন ডেস্ক
ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে এবার আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন দুই বোন রুনি মারা ও কেট মারা। এএফপি বাস্তব জীবনের এই দুই বোন প্রথমবারের মতো একসঙ্গে পর্দায় অভিনয় করেছেন জার্মান নির্মাতা ভের্নার হার্ৎসগের ‘বাকিং ফাস্টার্ড’-এ। ছবিটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পর দর্শকেরা দাঁড়িয়ে টানা ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ড করতালি দিয়েছেন। এএফপিভের্নার হার্ৎসগের সঙ্গে দুই বোন রুনি ও কেট মারা। এএফপি
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ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের এবারের আসরে সবচেয়ে আলোচিত প্রিমিয়ারগুলোর একটি হয়ে উঠল মার্টিন ম্যাকডোনার নতুন ছবি ‘ওয়াইল্ড হর্স নাইন’। ছবিটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পর টানা ১৩ মিনিট দাঁড়িয়ে করতালি দিয়েছেন দর্শকেরা। এএফপি‘ওয়াইল্ড হর্স নাইন’–এর প্রিমিয়ারে লরা ডার্ন। এএফপি