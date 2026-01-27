তুরস্কের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী হ্যাজাল কায়াকে কতটা চেনেন

তুরস্কের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী হ্যাজাল কায়াকে কতটা চেনেন
আলোচিত তুর্কি অভিনেত্রী হ্যাজাল কায়া। অভিনয় তো বটেই, নানা কারণেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত তিনি। ভোগ, আইএমডিবি অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে আট তথ্য—
১৯৯০ সালের ১ অক্টোবর তুরস্কে জন্ম নেওয়া এই অভিনেত্রী আলোচিত তাঁর টিভি সিরিজের জন্য। ‘আসক+মুম্মু’, ‘আডিসি ফেরিগা কোয়ডুম’, ‘বিজিম হিকায়ে’ ইত্যাদি সিরিজ দিয়ে পরিচিতি পান তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে কেতুরস্কের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রীদের একজন তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
তাঁর সম্পদের পরিমাণ ২ মিলিয়ন ডলারের বেশি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে টিভি সিরিজ ছাড়াও ‘বু সন ওলসান’, ‘মাভি দালগা’, ‘কিঙ্ক কালপ্লের বাঙ্কসি’ ইত্যাদি সিনেমায় দেখা গেছে তাঁকে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থে
২০১৯ সালে অভিনেতা আলী আতয়কে বিয়ে করেন কায়া। দুই তারকার বিয়ে নিয়ে তখন শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। এক পুত্র ও এক কন্যাসন্তান আছে তাঁদের সংসারে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেইনস্টাগ্রামেও বেশ জনপ্রিয় কায়া। দিনযাপনের নানা মুহূর্ত থেকে কাজ—অনেক কিছুই ভাগ করে নেন ভক্তদের সঙ্গে। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারী সংখ্যা প্রায় ৭৭ লাখ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেমাতৃভাষা তুর্কি ছাড়াও তিনি ইংরেজি, ইতালীয় ও জার্মান ভাষায় দক্ষ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে