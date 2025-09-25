‘বাংলাদেশ জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ’ পেল ‘কুরাক’

৩০তম বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘বাংলাদেশ জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ’ পেয়েছে কিরগিজ ভাষার সিনেমা ‘কুরাক’।
আজ সিনেমার অন্যতম নির্মাতা এরকা জুমাকমেটোভার হাতে পুরস্কার তুলে দেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। জুমাকমেটোভার সঙ্গে যৌথভাবে সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন এমিল আটাগেলডিভ; যিনি গত বছর মারা গেছেন।
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানকে স্মরণীয় করে রাখতে বুসান উৎসবে এ বছর থেকে ‘বাংলাদেশ জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ’ চালু করেছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য দক্ষিণ কোরিয়ার মুদ্রায় এক লাখ ওন। উৎসবে ভিশন প্রোগ্রামের আওতায় এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ নিয়ে প্রথম আলোকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, ‘এশিয়ার শীর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফেস্টিভ্যাল হিসেবে বুসান ইতিমধ্যেই তার জায়গা করে নিয়েছে। এবার তাদের ৩০ বছর পূর্তিতে তারা একটা বড় পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের একটা বড় দিক হচ্ছে মেইন কম্পিটিশন এবং ভিশন এশিয়া সেকশনের সূচনা। বাংলাদেশও গত বছরের জুলাইয়ে স্বাধীনতা–পরবর্তী সবচেয়ে বড় পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। জুলাই গণ–অভ্যুত্থান দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য অভ্যুত্থানগুলোর একটা। এটাকে পৃথিবীর কালচারাল ক্যালেন্ডারের অংশ করার মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজের সূচনা হলো। আজকে এই বছরের জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজে ভূষিত হলো কিরগিজস্তানের চলচ্চিত্র “কুরাক”। প্রতিবছর ভিশন এশিয়া সেকশনের একটি ছবিকে পুরস্কৃত করা হবে, যে ছবি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিপীড়ন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো বিষয়কে থিম হিসেবে ডিল করে।’
১৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে উৎসবটি শুরু হয়েছে। আজ উৎসবের শেষ দিনে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।