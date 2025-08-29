ভেনিসে তারার মেলা, রইল ১০টি ছবি

চলছে ৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব। গতকাল বৃহস্পতিবার উৎসবে হাজির হয়েছেন বড় তারকারা, হয়েছে আলোচিত সিনেমার প্রিমিয়ার। এএফপি অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত—
বিনোদন ডেস্ক
ভেনিসে গতকাল স্ত্রী আমাল ক্লুনিকে নিয়ে লালগালিচায় হাজির হন জর্জ ক্লুনি। তাঁরা এসেছেন ‘জে কেলি’ সিনেমার প্রিমিয়ার উপলক্ষে। সিনেমাটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ক্লুনি। এএফপিলালগালিচায় এদিন সব আলো কেড়ে নেন এমা স্টোন। তিনি এসেছেন তাঁর অভিনীত নতুন সিনেমা ‘বুগোনিয়া’র প্রিমিয়ার উপলক্ষে। এএফপি
লালগালিচায় মার্কিন অভিনেত্রী রাইলি কিও। এএফপি‘জে কেলি’র প্রিমিয়ারের আগে লালগালিচায় অভিনেত্রী নওমি ওয়াটস। এএফপি
ভেনিস উৎসবে এমা স্টোন। এএফপিএমা অভিনীত সিনেমা ‘বুগোনিয়া’ এবার স্বর্ণসিংহর অন্যতম দাবিদার। ছবিতে এমার সঙ্গে ছবির নির্মাতা ইয়োগোস লাথিমোস, অভিনেতা এইোন ডেলবিস ও জেসি প্লেমনস। এএফপিএকসঙ্গে এভাবেই ক্যামেরাও ধরা পড়েন এ সময়ের আলোচিত নির্মাতা গ্রেটা গারউইগ ও নোয়া বামব্যাচ। এএফপিকালো পোশাকে লালগালিচায় ছবির জন্য পোজ দেন মার্কিন অভিনেত্রী শাইলেন উডলি। এএফপিঅন্তরঙ্গ মুহূর্তে আমাল ও জর্জ ক্লুনি। এএফপি