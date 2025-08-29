ভেনিস উৎসবে তারকারা। কোলাজ
বিশ্ব চলচ্চিত্র

ভেনিসে তারার মেলা, রইল ১০টি ছবি

চলছে ৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব। গতকাল বৃহস্পতিবার উৎসবে হাজির হয়েছেন বড় তারকারা, হয়েছে আলোচিত সিনেমার প্রিমিয়ার। এএফপি অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত—

ভেনিসে গতকাল স্ত্রী আমাল ক্লুনিকে নিয়ে লালগালিচায় হাজির হন জর্জ ক্লুনি। তাঁরা এসেছেন ‘জে কেলি’ সিনেমার প্রিমিয়ার উপলক্ষে। সিনেমাটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ক্লুনি। এএফপি
লালগালিচায় এদিন সব আলো কেড়ে নেন এমা স্টোন। তিনি এসেছেন তাঁর অভিনীত নতুন সিনেমা ‘বুগোনিয়া’র প্রিমিয়ার উপলক্ষে। এএফপি
লালগালিচায় মার্কিন অভিনেত্রী রাইলি কিও। এএফপি
‘জে কেলি’র প্রিমিয়ারের আগে লালগালিচায় অভিনেত্রী নওমি ওয়াটস। এএফপি
‘লা গ্রাজা’র প্রিমিয়ার উপলক্ষে উৎসবে এসেছেন কেট ব্লাঞ্চেট। এএফপি
ভেনিস উৎসবে এমা স্টোন। এএফপি
এমা অভিনীত সিনেমা ‘বুগোনিয়া’ এবার স্বর্ণসিংহর অন্যতম দাবিদার। ছবিতে এমার সঙ্গে ছবির নির্মাতা ইয়োগোস লাথিমোস, অভিনেতা এইোন ডেলবিস ও জেসি প্লেমনস। এএফপি
একসঙ্গে এভাবেই ক্যামেরাও ধরা পড়েন এ সময়ের আলোচিত নির্মাতা গ্রেটা গারউইগ ও নোয়া বামব্যাচ। এএফপি
কালো পোশাকে লালগালিচায় ছবির জন্য পোজ দেন মার্কিন অভিনেত্রী শাইলেন উডলি। এএফপি
অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আমাল ও জর্জ ক্লুনি। এএফপি
