জেদ্দায় ১ কোটি ২২ লাখ টাকা জিতল রোহিঙ্গাদের গল্প নিয়ে নির্মিত সেই সিনেমা

সৌদি আরবের রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে রোহিঙ্গাদের নিয়ে নির্মিত সিনেমা কোটি টাকার পুরস্কার জিতেছে। ‘লস্ট ল্যান্ড’ সিনেমাটি উৎসবে সেরা সিনেমা হিসেবে পুরস্কার জিতেছে। ডিসেম্বরের ৪ থেকে শুরু হওয়া এই উৎসব আজ সৌদি আরবের ‘হিউম্যান টাইড’ তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে। তাঁর আগেই গতকাল ঘোষণা করা হয়েছে পুরস্কারের তালিকা।
উৎসবে ১৫টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এই তালিকায় চোখ ছিল সেরা সিনেমার দিকে। কারণ, সেরা সিনেমাটি নগদ ১ লাখ ডলার বা ১ কোটি ২২ লাখ টাকা পুরস্কার পাবে। উৎসবে এবার সব সিনেমাকে পেছনে ফেলে চমকে দিল ‘লস্ট ল্যান্ড’ সিনেমাটি।
জাপান, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানির যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত সিনেমা ‘লস্ট ল্যান্ড’। সিনেমাটি পঞ্চম রেড সি উৎসবের প্রধান শাখায় প্রতিযোগিতা করে।
‘লস্ট ল্যান্ড’ পরিচালনা করেছেন জাপানের তরুণ নির্মাতা আকিও ফুজিমোটো। এই তরুণ সিনেমা তুলে ধরেছেন রোহিঙ্গা ইস্যু। সিনেমার পটভূমিতে রয়েছে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের দুই শিশুর পরিবার খোঁজার গল্প। ৯ বছরের সামিরা ও ৪ বছরের সাফি। কী আছে এই গল্পে? পরিবার থেকে হঠাৎ করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দুই ভাই-বোন। হারিয়ে ফেলে দীর্ঘদিনের বসতি। তাদের আশ্রয় হয় বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। এই ক্যাম্প থেকে পরিবারকে খুঁজতে দুই শিশু মালয়েশিয়ায় যাওয়ার বিপৎসংকুল এক পথ বেছে নেয়।
সিনেমাটি এর আগে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের ‘অরিজোন্তে’ শাখায় প্রদর্শিত হয়। উৎসবে থেকে বিশেষ জুরি পুরস্কার জয় করে। দুই শিশুর চরিত্রে অভিনয় করেছে মোহম্মাদ শফিক রিয়াস উদ্দীন ও সোমিরা রিয়াস উদ্দীন। পটভূমি বাংলাদেশের হলেও আইএমডিবি সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের পটভূমিতে গল্প হলেও সিনেমার শুটিং হয়েছে থাইল্যান্ডে।
একনজরে উৎসবের মূল পুরস্কারগুলো
গোল্ডেন বেস্ট ফিচার ফিল্ম: ‘লস্ট ল্যান্ড’
সিলভার বেস্ট ফিচার ফিল্ম: ‘অল দ্যাটস লেফট অব ইউ’
জুরি পুরস্কার: ‘হিজরা’
সেরা পরিচালক: আমির ফাখের এলদিন (‘ইউনান’)
সেরা অভিনেতা: জর্জেস খব্বাজ (‘ইউনান’)
সেরা অভিনেত্রী: সেগিয়ুই জু-ইন (‘দ্য ওয়ার্ল্ড অব লাভ’)
সেরা চিত্রনাট্যকার: সিরিল আরিস (‘আ স্যাড অ্যান্ড বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড’)
সিনেমাটিক অ্যাচিভমেন্ট: ঝাং ঝংচেন (‘নাইটটাইম সাউন্ডস’)
সেরা সৌদি সিনেমা: ‘হিজরা’
সেরা অডিয়েন্স পুরস্কার: ‘মাই ফাদারস সেন্ট’