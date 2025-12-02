কে এই গায়িকা ও অভিনেত্রী ‘৯এম৮৮’

এবার সিঙ্গাপুর চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা ‘গার্ল’। সিনেমাটি দিয়ে এরই মধ্যে প্রশংসিত হয়েছেন অভিনেত্রী ‘৯এম৮৮’। অভিনয়শিল্পী হলেও তাইওয়ানের সংগীত অঙ্গনেও তিনি আলোচিত নাম। এই অভিনেত্রী সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।
৩৫ বছর বয়সী গায়িকার আসল নাম ইউ-নান হুয়াং। এই গায়িকা স্টেজে নিজের নাম তৈরি করেছেন ‘জোঅ্যান বাবা’। নামটি সংক্ষেপে জো-এম-বা-বা। এর নামের প্রথম অংশ জোয়ের উচ্চারণ মান্দারিন ভাষায় নাইনের কাছাকাছি। অন্যদিকে চীনা ভাষায় বিএ অর্থ ৮। সেভাবেই ভক্তদের কাছে তাঁর নাম ‘৯এম৮৮’।সংগীতের ওপর পড়াশোনা থাকলেও দীর্ঘদিন তিনি কোনো গান প্রকাশ করেননি। মূলত নিউইয়র্কে গিয়ে তিনি ক্যারিয়ার গড়ার কথা ভেবেছিলেন। ২০১৯ সালে তাঁর প্রথম অ্যালবাম প্রকাশ পায়।
এই গায়িকা শৈশব থেকে রোল মডেল মনে করেন মা–বাবাকে। সংগীতচর্চার পেছনে তাঁরাই বড় আদর্শ। তবে সংগীতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে সংগীতশিল্পী ও গীতিকার স্টিভি ওয়ান্ডার।
সংগীত দিয়ে পরিচিতি পেলেও তিনি প্রচুর সিনেমা দেখতেন। কখনো একাকী অনুভব করলেই বসে পড়তেন সিনেমা নিয়ে। পরে সিনেমার প্রস্তাব পেয়ে নাম লেখান। এখন নিয়মিত তাঁকে সিনেমাতেও দেখা যায়।‘আই মিস ইউ’ দিয়ে তাঁর সিনেমার যাত্রা শুরু হয়। পরে তিনি আটটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে ‘আ ফগি টেল’ সিনেমা দিয়ে প্রশংসিত হন তিনি।