সিডনিতে তিন তারকার হলো দেখা

দূর প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে হঠাৎ দেশের চেনা মুখের দেখা মিলে গেলে সেটি কেবল একটি সাধারণ সাক্ষাৎ থাকে না। বরং হয়ে ওঠে দেশের স্মৃতি টেনে আনা এক মুহূর্ত, হয়ে ওঠে একটুকরো বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। এমনই এক দৃশ্যের অবতারণা হলো গত শনিবার অস্ট্রেলিয়ার সিডনির এডমন্ডসন পার্ক মলে।
বাংলাদেশের তিন অঙ্গনের তিন পরিচিত মুখ—ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস, গায়ক তাহসান খান ও অভিনেতা মাজনুন মিজান সেখানে হঠাৎ একত্র হলেন। ব্যস্ত নগরের ভিড়ে এই তিন তারকার দেখা হয়ে গেল এক ‘অপ্রত্যাশিত’ আড্ডায়।
তিন ভুবনের তারকারা
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক ওপেনার ইমরুল কায়েস সম্প্রতি পরিবার নিয়ে সিডনিতে স্থায়ী হয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে বহু স্মরণীয় ইনিংস খেলা এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান এখন নতুন করে জীবনের আরেক অধ্যায় শুরু করেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। অভিনেতা মাজনুন মিজানও অনেক দিন ধরেই পরিবার নিয়ে সিডনিতে বসবাস করছেন।
ছোট পর্দার জনপ্রিয় এই অভিনেতা দেশে অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেছেন। নাট্যাঙ্গনের পরিচিত মুখ হলেও সিডনিতে তিনি অনেকটা পর্দার আড়ালেই থাকেন, তবু প্রবাসী বাঙালিদের কাছে তিনি প্রিয়জন।
অন্যদিকে গায়ক ও অভিনেতা তাহসান খান ছিলেন সফররত। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে কনসার্ট করছেন তিনি। ব্রিসবেন ও অ্যাডিলেডে সফল শো শেষে সিডনির কনসার্টেও হাজারো দর্শকের মন জয় করেছেন। এরপর সামনে রয়েছে মেলবোর্ন ও পার্থে তাঁর পরিবেশনা। সিডনিতে সফল কনসার্টের রেশ এখনো কাটেনি, এরই মধ্যে ঘটে গেল এই মিলন।
ব্যস্ততার মধ্যেই আড্ডা
শনিবার বিকেলে মলের ভেতর হঠাৎ দেখা হয়ে যায় এই তিনজনের। মুহূর্তেই যেন চারপাশের ব্যস্ততা থমকে দাঁড়াল। দেশের ক্রিকেট, সংগীত আর অভিনয়ের তিন ভুবন এক জায়গায় এসে মিশে গেল। তাঁরা কুশল বিনিময় করলেন, হাসলেন, গল্প করলেন। কথোপকথনে উঠে এল দেশের খবর, সিডনির জীবনযাত্রা, নিজেদের কাজের জগতের নানা অভিজ্ঞতা। ইমরুল বললেন অস্ট্রেলিয়ায় নতুন জীবনের অভিজ্ঞতার কথা, মাজনুন শেয়ার করলেন প্রবাসী জীবনের টানাপোড়েন আর তাহসান বললেন তাঁর চলমান ট্যুরের গল্প। যেখানে ছিলেন তিনজনই ভীষণ ব্যস্ত পেশাদার মানুষ, সেদিন তাঁরা ছিলেন একেবারে সাধারণ বন্ধুর মতো। হাসিঠাট্টা, কুশল জিজ্ঞাসা আর পারিবারিক খোঁজখবর নেওয়ার মধ্যেই আড্ডাটা গাঢ় হয়ে উঠল।
প্রবাসী জীবনের উচ্ছ্বাস
সিডনিপ্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে এই দৃশ্য ছিল বিশেষ এক আনন্দের। প্রবাসে থাকলেও মানুষ মনের ভেতর বয়ে বেড়ান নিজের দেশের আবেগ। যখন পরিচিত তারকাদের দেখা মেলে একসঙ্গে, তখন সেই আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। একজন দর্শক মজা করে বললেন, ‘এখানে তো তিন ভুবনের তিন তারকা একসঙ্গে! গানের, অভিনয়ের আর ক্রিকেটের। এ দৃশ্য আমরা দেশে থাকলেও হয়তো মিলত না।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও মুহূর্তটির ছবি ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই লিখেছেন, ‘প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশকে কাছে পাওয়া যায় এভাবেই।’
আড্ডাটা দীর্ঘ ছিল না, কিন্তু স্মরণীয় হয়ে রইল। দেশের বাইরে থেকেও তিন তারকার হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া যেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে এক উৎসবের মতো। তাহসান, ইমরুল কায়েস আর মাজনুন মিজানের এই সংক্ষিপ্ত মিলন অনেককেই মনে করিয়ে দিল—বাংলাদেশকে ভালোবাসা মানে শুধু একটি ভূগোল নয়; বরং একটি আবেগ, যা যেখানেই থাকুক না কেন, মানুষকে একসূত্রে বাঁধে।