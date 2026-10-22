রস+আলো

চ ল তি র স

Lieসেন্স

ব্যক্তিগত অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ফলে বদলে যেতে পারে চেনা অনেক দৃশ্য। প্রস্তুতি থাকতে হবে—কে জানে, এমন দৃশ্যপট হয়তো অদূরেই…। এসব নিয়ে ভেবেছেন  মাহাবুবা শারমিন কলি এবং এঁকেছেন অপূর্ব দীপ্ত।

আহমেদ ইশতিয়াক
আইডিয়া: মাহাবুবা শারমিন কলি, কার্টুন: অপূর্ব দীপ্ত
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