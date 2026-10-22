\u0026lt;p\u0026gt;ব্যক্তিগত অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ফলে বদলে যেতে পারে চেনা অনেক দৃশ্য। প্রস্তুতি থাকতে হবে—কে জানে, এমন দৃশ্যপট হয়তো অদূরেই…। এসব নিয়ে ভেবেছেন\u0026nbsp; মাহাবুবা শারমিন কলি এবং এঁকেছেন অপূর্ব দীপ্ত।\u0026lt;/p\u0026gt;.বেয়ার গ্রিলস ইন অ্যাডভেঞ্চারাস বাংলাদেশ.স্মার্টফোনের অবসর চেয়ে আবেদন.বিবাহিত পুরুষ চেনার সহজ উপায়.দুটি কলেজের সংঘর্ষ বন্ধ করার বিভিন্ন পদ্ধতি.ইলিশ আছে, ইলিশ হ্যাজ!.চাঁদাবাজের বর্ণ পরিচয়.গ্যাঞ্জাম of সায়েন্সল্যাব.ভদ্র ছেলেরা কখনো হাফপ্যান্ট পরে বাইরে যায়?