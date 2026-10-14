রস+আলো

যা পি ত র স

হরেক রকম ভাইয়া

বছরের শেষ কোয়ার্টার। শুরু হচ্ছে করপোরেটে কর্মীদের Evaluation Process বা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। চলুন দেখে নিই কয়েকজন অসাধারণ কর্মী ভাইয়াকে।

আহমেদ ইশতিয়াক
আইডিয়া: রিয়াজুল আলম শাওন, কার্টুন: অপূর্ব দীপ্ত
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