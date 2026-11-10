ডিমের দাম একলাফে বিস্ময়করভাবে বেড়ে গেছে। এক ডজন ডিমের দাম ছিল ১৪৫ টাকা। সেখান থেকে লাফ দিয়ে এক ডজন ডিমের দাম হয়েছে ১৬০ টাকা।
এ ঘটনার সাথে খবরের কাগজে তিনটি ভয়ংকর খবর এসেছে। এক, পুরান ঢাকার পেছনে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে ডিমভরা ট্রাক উদ্ধার। ডিমভরা ট্রাক কখন, কীভাবে বুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়ে পড়েছে, তা জানা যায়নি।
দুই, ডিমের বাড়তি দাম চাওয়ার পর ক্রেতারা সারা দেশে ৫২টি রেস্টুরেন্ট আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। ৩০টি দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছেন। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দেড় শ কোটি টাকা।
তিন, পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে নকল ডিমের কারখানার সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কৃত্রিমভাবে ডিম তৈরি করে বাজারজাত করা হচ্ছিল।
সংসদের বিরোধী দল ডিমকাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে। ব্যর্থ সরকারকে মধ্যবর্তী নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে বলেছে।
আন্তর্জাতিক প্রবল চাপের মুখে সরকার ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রথম গোয়েন্দা প্রতিবেদনে জানা গেছে, ডিমের বাজার অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য সিন্ডিকেট দায়ী। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হলো, সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাতেও ডিমের বাজারমূল্য স্থিতিশীল হওয়ার দৃশ্যমান কিছু দেখা গেল না। বাজার থেকে ডিমের সংকটও কাটানো সম্ভব হয়নি।
বিরোধী দল থেকে আবার দাবি করা হয়েছে যে ডিমের বাজারের পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করছে পুরান ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ড। সরকারের সাথে আন্ডারওয়ার্ল্ডের দহরম-মহরম আছে, তাই সরকার আন্ডারওয়ার্ল্ডে অভিযান চালাচ্ছে না।
দ্বিতীয় গোয়েন্দা প্রতিবেদন বিরোধী দলের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে। সরকার সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী আর পুলিশের সমন্বয়ে বানানো যৌথ বাহিনী দিয়ে পুরান ঢাকায় রেইড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
রোববার। রাত বারোটা বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট। আট সদস্যের অত্যন্ত চৌকস প্যারাট্রুপার দল হেলিকপ্টার থেকে প্যারাস্যুট দিয়ে পুরান ঢাকায় অবতরণ করেছে।
সেই একই সময়ে চারপাশ থেকে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে কমান্ডো ব্রিগেড ঝটিকা অপারেশন চালিয়েছে। তাদের সাহায্য করছে সেনাবাহিনীর পদাতিক ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ রাইফেলস আর পুলিশ বাহিনী। বঙ্গভবনের কাছে ভারী যুদ্ধট্যাংক নিয়ে সাঁজোয়া বাহিনী অবস্থান নিয়েছে। তাদের সাথে আছে দূরপাল্লার ভারী কামান আর রকেট লাঞ্চার নিয়ে আর্টিলারি রেজিমেন্ট।
যৌথ বাহিনীর এ অসামান্য অভিযানে পুরান ঢাকায় বিশাল আকৃতির ডিমের আড়ত ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। আড়তের কয়েকজন নাইট গার্ডকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নাইট গার্ডদের কাছ থেকে জানা গেছে, বাজারে ডিমের সংকট তৈরি করতে ট্রাকে ডিম ভরে বুড়িগঙ্গা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।
ডিমের আড়তকে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বিরোধী দল আন্ডারওয়ার্ল্ড বলেছে নাকি তারা এর সাথে জড়িত অপরাধীদের কোনো নেটওয়ার্ক বুঝিয়েছে, সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত বিরোধী দল থেকে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
আমরা আমজনতা ডিমের বাজারমূল্য স্থিতিশীল হওয়ার অপেক্ষায় আছি।