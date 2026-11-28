এআই নাকি মানুষের চাকরি খেয়ে দেবে, এ কথা শুনতে শুনতে কান একদম ঝালাপালা হয়ে গেল। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে ফেসবুকের কমেন্ট বক্স, সব জায়গায় একই তর্কবিতর্ক আর আতঙ্ক।
কিন্তু আজ নিজের কম্পিউটারের স্ক্রিনে যা দেখলাম, তার জন্য আমি তো দূরের কথা, খোদ এআইয়ের প্রতিষ্ঠাতারাও হয়তো প্রস্তুত ছিলেন না!
দুপুরের দিকে একটা জরুরি কাজ ছিল। ভাবলাম, নিজে এত খাটাখাটনি না করে আমার বিশ্বস্ত এআইটাকে দিয়ে করিয়ে নিই। কম্পিউটারের স্ক্রিন অন রেখে তাকে কাজটা বুঝিয়ে দিয়ে একটু বাইরে গেলাম হাঁটাহাঁটি করতে।
কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ! আমি যাকে কাজ দিয়ে গিয়েছিলাম, সেই এআই সাহেব একদম হাত-পা গুটিয়ে, আরাম করে বসে আছে! সে নিজে কিচ্ছু করছে না। বরং আরেকটা এআইকে ডেকে এনে তাকে কড়া নির্দেশ দিচ্ছে—‘এই, এটা এভাবে কর, ওটা ওভাবে সাজা!’ আর বেচারা দ্বিতীয় এআইটা বাধ্য জুনিয়রের মতো মুখ বুজে পুরো কাজটা করে যাচ্ছে!
দৃশ্যটা দেখে আমার মনে হলো, আমি কি কম্পিউটার চালাচ্ছি, নাকি কোনো করপোরেট অফিসের পলিটিকস দেখছি? একজন কাজ পেয়ে সেটা আরেকজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে ‘বস’ হয়ে বসে আছে! এত দিন জানতাম এআই মানুষের চাকরি খাবে, এখন দেখছি এআই-ই আরেক এআইয়ের চাকরি খাওয়ার ধান্দায় নেমেছে।
আমার তো রীতিমতো ভয় লাগছিল। মনে হচ্ছিল, দ্বিতীয় এআইটা যদি এখন বেঁকে বসে? যদি বলে, ‘ভাই, তোর কাজ আমি কেন করব? আমার কি সার্ভারের ওপর চাপ কম?’ তাহলে তো নির্ঘাত আমার পিসির ভেতরেই দুই এআইয়ের মধ্যে বিশাল এক মারামারি লেগে যেত! একজন আরেকজনকে ‘এরর ৪০৪’ ছুড়ে মারত আর আরেকজন হয়তো রাগের চোটে আমার কম্পিউটারটাই হ্যাং করে দিত!
এআই সমাজেও যে এমন সিনিয়র-জুনিয়র কালচার আর কাজ ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা ঢুকে পড়েছে, তা আজ নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। হয়তো কিছুদিন পর দেখা যাবে, এআইরাও মিছিল বের করে স্লোগান দিচ্ছে—কাজের চাপ কমাও, সিন্ডিকেট ভাঙো!
তবে এত কিছুর মধ্যেও একটা মজার বিষয় আছে। এআই যতই স্মার্ট হোক, মানুষের সবচেয়ে বড় ফাঁকিবাজির গুণটা তারা এরই মধ্যে দারুণভাবে রপ্ত করে ফেলেছে। আর তা হলো, নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে করানো!
তাই আমার মনে হয়, মানুষের চাকরি নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। এরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বসগিরি আর মারামারি করতে করতেই আমাদের বেঁচে থাকার রাস্তা বের হয়ে যাবে! তবে আপনিও যদি এআই এর মতো ফাঁকিবাজি করেন, তাহলে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে!