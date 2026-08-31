রস+আলো

রসালাপ

নেত্রী হওয়ার সাহসই নেই! –সাবিলা নূর

অভিনয়শিল্পী সাবিলা নূর। ছোট ও বড় দুই পর্দায়ই কাজ করছেন। খুব শিগগির নতুন সিনেমার কাজ শুরু করছেন। গত বুধবার তিনি মুখোমুখি হলেন রস+আলোর। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মনজুর কাদের।

মনজুর কাদের

রস+আলোতে প্রথমবার ইন্টারভিউ। কেমন লাগছে?

সেটা ইন্টারভিউ শেষে বলতে পারব!

তাহলে প্রথম প্রশ্ন, কে দিল পিরিতের বেড়া, লিচুরও বাগানে?

কে দিল! লিচুর বাগানে পিরিতের বেড়া—মনে হচ্ছে, মালি নয়….

কোনটা বেশি রসালো, লিচু নাকি প্রথম আলোর রস+আলো?

লিচু খুব বেশি পছন্দ করি না! তাই রস+ আলো বলতে পারি!

এই যে বড় পর্দায় নিয়মিত হচ্ছেন, এই পর্দা আসলে নাটকের পর্দার চেয়ে কত বড়?

দর্শকদের ভালোবাসা যত বেশি, সেই পর্দা তত বড়! তাই ভালোবাসা পেলে যেকোনো পর্দাই আমার কাছে আলাদা হয়ে ওঠে।

পর্দার অভিনেত্রী হিসেবে সফল, কখনো দেশের নেত্রী হতে ইচ্ছা করেছে?

না না! নেত্রী হওয়ার সাহসই নেই! 

এখন পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে ওঠা সবচেয়ে মজার গুজব কোনটা?

আমি কথা কম বলি! আসলে এটা শুনে বেশ মজা লাগে, কারণ বাস্তবে আমি একদমই কথা কম বলি না। সুযোগ পেলেই গল্প করতে ভালোবাসি। 

ধরুন, আপনি একটা জোক বলেছেন, কিন্তু কেউ হাসল না। কী করবেন?

আমি নিজেই হাসব! অন্তত নিজের জোকের মজাটা নিজেই উপভোগ করব। 

‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ট্রেনে তো উঠেছেন, তা ঢাকার মেট্রোতে উঠেছেন কয়বার?

দুই বার উঠেছি। ঢাকার মেট্রোতে চড়ার অভিজ্ঞতাও বেশ ভালো।

এক কথায় বলুন তো, নারীদের বাসের রং পিংকই হলো কেন?

পিংক ইজ কিউট! 

ধরেন, আলাদিনের চেরাগ পেয়েছেন। প্রথম ইচ্ছাটা কী হবে?

যদি ইনভিসিবল হতে পারতাম! তাহলে মনের মতো করে অজান্তে চারপাশের অনেক কিছু দেখতে পারতাম। বেশ মজার একটা অভিজ্ঞতা হতো!

স্বামীর মুখে কখনো এই কথাটা শুনেছেন, ‘নাটক কম করো পিও?’

না, ভাগ্য ভালো! এখন পর্যন্ত এমন কথা শুনতে হয়নি। আশা করি, ভবিষ্যতেও স্বামীর এই ধরনের কথা বলতে হবে না!

স্বামী যদি আপনার অভিনয়ের কোনো চরিত্রকে বেশি পছন্দ করেন, একটু কি হিংসে হয়—‘আমাকে না চরিত্রটাকে?’

হিংসে হয় কি না, সেটা নিয়ে আগে ভাবতে হবে! তবে একটা কথা ঠিক—হিংসা করা খুব খারাপ। তাই স্বামী চরিত্র পছন্দ করলেও বিষয়টাকে ইতিবাচকভাবেই দেখি।

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জীবনে এমন কোনো ডায়ালগ আছে, যেটা বাস্তব জীবনেও বললে বেশ কাজ দিত?

‘আমার একটা ইচ্ছা আছে, পূরণ করবেন?’—এই কথাটা বললে মনে হয়, অনেক কঠিন কাজও সহজে করিয়ে নেওয়া যেত!

অভিনয় করতে করতে কখনো কি মনে হয়েছে—জীবনে ‘কাট’ বলার মতো একটা রিমোট থাকলে ভালো হতো?

কাট, রিউইন্ড, ফরওয়ার্ড, পজ সব থাকলেই ভালো হতো!

আপনার জীবনের কোনো ঘটনা যদি নাটক হয়, তার নাম কী রাখবেন—‘সাবিলা এক্সপ্রেস’, ‘পিওর সাবিলা’ নাকি অন্য কিছু?

‘দ্য ক্রেজি লাইফ অব সাবিলা’। কারণ, আমার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই কমবেশি পাগলামি, মজা আর নানা রকম চমক আছে।

[এই সাক্ষাৎকার কাল্পনিক নয়!]

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