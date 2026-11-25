স্বামী: শুনছ, কিছু লাইগব নাকি?
স্ত্রী: পাগল নাকি! মাসের শেষ…। তবে এক কেজি আলু আইনো।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: না না, আর কিছু না।
স্বামী: টমেটো?
স্ত্রী: হ্যাঁ হ্যাঁ, আইনো।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: ও, আধা কেজি শিম আইনো।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: না না, আর কিছু না। তবে পারলে আধা কেজি গুঁড়া মাছ আইনো।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: আর সব তো আছেই।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: আচ্ছা, এক কেজি মাংস আইনো। অনেক দিন খাওয়া হয় না।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: ১০০ গ্রাম গরমমসলা আইনো। মাংস রান্না করব যখন, মসলা না হলে চলে?
স্বামী: আর?
স্ত্রী: ও হ্যাঁ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা একটু আইনো। বাসায় প্রায় শেষ।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: কাঁচামরিচ, ধনেপাতা আর লেবু আইনো।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: পাঁচ কেজি চাল আইনো। ডালও একটু আইনো।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: আরে বাবা, আর কী! এক লিটার তেল, এক কেজি চিনি, আধা কেজি লবণ আইনো।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: চা-পাতা, দুধ, বিস্কুটও আইনো। সকালে নাশতায় লাগবে।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: ও হ্যাঁ, সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, ডিটারজেন্টও শেষ।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: বাচ্চার জন্য দুই প্যাকেট চিপস আর চকলেট আইনো।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: আর কিছু না। তবে ফেরার পথে এক ডজন ডিম আর এক প্যাকেট নুডলস আইনো।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: আর কী! তোমার জন্য একটা পাঞ্জাবি কিনে আনতে পারলে ভালো হতো। অনেক দিন নতুন কিছু পরো না।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: আচ্ছা, আমার জন্য একটা শাড়ি দেখো। সস্তা হলে কিনো।
স্বামী: আর?
স্ত্রী: কী আর! যাও, যাও। এতক্ষণে বাজার বন্ধ হয়ে যাবে।
স্বামী: আচ্ছা, টাকা দাও।
স্ত্রী: টাকা? তোমার কাছে নেই?
স্বামী: আছে। হাজারখানেক। কিন্তু বাজারের টাকা তো লাগবে!
স্ত্রী: তাইলে আর–আর করলা কেন?
স্বামী: আর–আর করলাম দেখার জন্য যে তুমি কত দূর যাও!
স্ত্রী: ফাইজলামি করো?
স্বামী: না, অত সাহস আছে?
স্ত্রী: জিজ্ঞেস যখন করেছ, আনতে তোমাকে হবেই। কীভাবে আনবা, জানি না।
স্বামী: কারও কাছ থেকে ধারও তো পাব না!
স্ত্রী: আমি জানি না।
স্বামী: সরি!
স্ত্রী: সব সরির হয় না ক্ষমা, কইলে সরি...