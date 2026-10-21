অজুহাতের কামব্যাক

\u0026lt;p\u0026gt;২০২৬–এর শুরুতে অনেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এই বছর জীবনে একটা কামব্যাক দেবেই দেবে। এরই মধ্যে বছরের দশটি মাস অতিবাহিত হওয়ার পথে। কিন্তু কামব্যাক দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তারা এখন যেসব অজুহাত দিতে পারে, তা নিয়ে ভেবেছেন মেঘা খেতান এবং এঁকেছেন মায়ীশা তাহ্সিন।\u0026lt;/p\u0026gt;.সেরা দেশ.স্মার্টফোনের অবসর চেয়ে আবেদন.সবজান্তা সমীপেষু.রসচিঠি ২০.ইলিশ আছে, ইলিশ হ্যাজ!.দুটি কলেজের সংঘর্ষ বন্ধ করার বিভিন্ন পদ্ধতি.গ্যাঞ্জাম of সায়েন্সল্যাব.চাঁদাবাজের বর্ণ পরিচয়.রসচিঠি.সেকালের বিজ্ঞাপন একালে.ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে\nফুলহাতা শার্ট পরা ছাড়া আর কী কী করা যেতে পারে?.তেলসংকটে মহাসমাধান