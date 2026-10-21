রস+আলো

চ ল তি র স

অজুহাতের কামব্যাক

২০২৬–এর শুরুতে অনেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এই বছর জীবনে একটা কামব্যাক দেবেই দেবে। এরই মধ্যে বছরের দশটি মাস অতিবাহিত হওয়ার পথে। কিন্তু কামব্যাক দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তারা এখন যেসব অজুহাত দিতে পারে, তা নিয়ে ভেবেছেন মেঘা খেতান এবং এঁকেছেন মায়ীশা তাহ্‌সিন।

আহমেদ ইশতিয়াক
আইডিয়া: মেঘা খেতান, কার্টুন: মায়ীশা তাহ্‌সিন।
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