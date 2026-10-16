রস+আলো

রস‍+আলো

সেরা দেশ

আপনারা অনেকেই হয়তো ভাবেন, বাংলাদেশ সব দিক দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। আপনারা কিছুই জানেন না, আমাদের দেশ অনেক দিক দিয়েই বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন দিকে আমাদের দেশ সেরা, সেটা নিয়েই ভেবেছেন সাবরিন জাওয়াদ।

আহমেদ ইশতিয়াক
আইডিয়া: সাবরিন জাওয়াদ
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