অনলাইন-অফলাইনের দিনগুলো

করোনাকালের প্রতীকী ছবি

ইংল্যান্ডে প্রায় ১০ মাস ধরে গৃহবন্দী হয়ে আছি সবাই। প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া নিষেধ। তাই পড়ালেখা, কাজ—সবকিছুই ঘর থেকে করতে হচ্ছে। আমার বাসায় আমি আর আমার ৬ মাস বয়সী ছোট্ট মেয়েটা ছাড়া সবাই খুব ব্যস্ত। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় ছেলেমেয়েদের অনলাইন ক্লাস। ৯টা থেকে তাদের বাবার অফিস মানে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’! ভাগ্যিস, আমার ম্যাটারনিটি লিভ চলছে। তাই ল্যাপটপে চোখ গেঁথে রাখতে হচ্ছে না।

কিন্তু তাতে কি, অন্যদের অনলাইন কর্মকাণ্ডে আমি আজ নিজ গৃহে পরবাসী!

সকালবেলায় ছেলের রুমে আস্তে নক করে ঢুকে দেখি সে ডেস্কে বসে কানে বিশাল হেডফোন লাগিয়ে লেকচার শুনছে। আমি পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে তার টেবিলে দুধ রাখতেই সে বলে উঠল,

—there is no point in tip toeing মা!!

মাইক্রোফোন বন্ধ কিন্তু ক্যামেরা অন আছে। তোমাকে ক্লাসের সবাই দেখতে পাচ্ছে মা!

শুনে নিজের আলুথালু বেশের দিকে তাকিয়ে প্রায় দৌড়ে রুম থেকে বের হলাম! বদ ছেলেটা আগে বলবে তো ক্যামেরা অন! তাহলে ভালো জামাকাপড় পরে, চুল আঁচড়ে যেতাম!

যওসব!

এরপর গেলাম মেয়ের রুমে। মেয়ে আমার লক্ষ্মী। খুব পরিপাটি হয়ে অনলাইন ক্লাস করে। আর মাইক্রোফোন বন্ধ রাখে। ওর কাছে যাওয়াটা নিরাপদ।

রুমে ঢোকার আগেই সুর করে বলতে বলতে ঢুকলাম,

—ওরে আমার টুনটুন, ঝুনঝুন! নাশতা কি দেব মা?

মেয়ে মাথা ঘুরিয়ে বিরক্ত চোখে তাকিয়ে বলল,

—মা!

It’s so embarrassing!! Microphone was on and I was doing a presentation. সবাই তোমার কথা শুনতে পেল!

ও মোর খোদা।

আমি কি জানতাম নাকি? যাহ, আর কারও ঘরেই আর যাব না।

নিজের রুমে এসে দেখি ছোট্ট পাখি উঠে হাত–পা ছড়িয়ে কাঁদছে। পাশের ঘরে তার বাবা ট্যাক্স অফিসে কথা বলতে বলতে রুম থেকে বেরিয়ে হাত ইশারা করছে, ‘মেয়েকে থামাও!’

কী আর করব! আমি আর আমার ছোট্ট ময়না, বাসার দুই বেকার সদস্য মনের দুঃখে নিচে চলে এলাম। অথচ আমি ম্যাটারনিটি লিভে আছি। আমার ২৪ ঘণ্টা বাসায় থাকার কথা। ওদের নয়!