উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যময় লেক ডিস্ট্রিক্ট

উত্তর ইংল্যান্ডের ককারমাউথ গ্রাসমেয়ারে ১৭৭০ সালের ৭ এপ্রিল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্ম। জন ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও অ্যান বুকসনের পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। ছেলেবেলায় বাবার কাছে মিলটন, শেক্‌সপিয়ার ও স্পেনসারের কবিতা শিখেছেন। তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৭৯১ সালে। এরও আগে ১৭৮৭ সালে লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম সনেট প্রকাশিত হয় দ্য ইউরোপিয়ান ম্যাগাজিনে। এরপর তিনি ওয়াচম্যান নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। কোলরিজের অনুপ্রেরণায় ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁদের যৌথ কাব্য ‘Lyrical Ballads’। বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে তাঁর কবিতা।

নিচের অসাধারণ পঙ্‌ক্তিমালা থেকে অনুধাবন করা যায় কবি কীভাবে প্রকৃতি অন্বেষণ করতেন। ‘Five years have passed; Five summers, with the length/ Of five long winters! and again I hear/ These waters, rolling form their mountain springs/ With a soft inland murmur. Once again/ Do I behold these steep and lofty cliffs,/ Which on a wild secluded scene impress/ Thoughts of more deep seclusion, and connect/ The landscape with the quiet of the sky.' (Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey, On Revisiting the Banks of the Wye during a Tour. July 13, 1798, By William Wordsworth)

তবে Tintern Abbey উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সর্বাধিক বিখ্যাত কবিতা, এটি ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকীয় উপাদানে সমৃদ্ধ। কবিতাটি ওয়াই নদীর ওয়েলশ তীরে মনমাউথশায়ারের টিনটার্ন গ্রামে অবস্থিত একটি ছোট জায়গার ওপর ভিত্তি করে। এই কবিতার মাধ্যমে কবি তাঁর পাঠকদের প্রকৃতি ও তার সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজস্ব দর্শন বোঝাতে চেয়েছেন।