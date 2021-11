ওড়না: দ্য কভার—একটি সাহসী পরিবেশনা

নাটকের শেষ দৃশ্যে মৃত মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলে, ‘নো’। এই ‘না’-এর বিভিন্ন রকম অর্থ হতে পারে। ‘না’ মানে হচ্ছে, যেকোনো পরিস্থিতিতে যৌন মিলনকে না বলার অধিকার রাখে একজন নারী। ‘না’ মানে হচ্ছে, এমন পরিণতি চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এরপর নাটকের সব অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মিলিত কণ্ঠে দর্শকের উদ্দেশে কয়েকটি জোরালো স্লোগান দিয়ে নাটকটি শেষ হয়: ‘Let’s cage your tigers and your bears/ Your ferocious lions and wolves/ But please do not try to cage me./ Because this time round I want to and I will/ Roam free. I will be free.’

নাটকটিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংলাপের ব্যবহার ছিল খুব সাধারণ। প্রতিদিনের জীবনযাপনে আমরা যেভাবে কথা বলি, এ নাটকের অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা সেভাবেই কথা বলেছেন। মঞ্চে তাঁদের হাঁটাচলা খুব স্বাভাবিক ছিল। সাবলীল অভিনয় দর্শকদের সহজে টেনে নিয়ে গিয়েছে গল্পের ভেতর। মনে হয়েছে, আরে এই দৃশ্য তো আমি জীবনে বহুবার দেখেছি। এমন নোংরা কদর্য উক্তি কত হাজারবার ভেসে এসেছে আমার কানে। আর এভাবে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে পারার কারণেই, নাটকের শেষে ধর্ষিতা মেয়েটির শেষ পরিণতিতে চোখে জল এসে গিয়েছে দর্শকের। এমন ঘটনা তো ঘটছেই। কিন্তু ঘটছে বলেই তাকে রুখতে হবে। মেয়েদের গায়ে পরতের পর পরত ওড়নার আচ্ছাদন না জড়িয়ে আমাদের ছেলেদের শেখাতে হবে সংযত হতে। তাদের দৃষ্টি এবং চিন্তার পরিবর্তন করতে হবে। নাটকটির মূল কথা হচ্ছে, ‘পুরুষের লালসাকে বন্দী করো, নারীকে নয়।’