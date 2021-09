‘গোরা’ নিয়ে রবীন্দ্র–প্রয়াণদিবসে পাঠশালার আসর

শুভপ্রসাদ বলেন, ‘গোরা’ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতম উপন্যাস হওয়ার একটা কারণ হয়তো রবীন্দ্রনাথ যতটা বলছেন, যতটা লিখছেন, তাতে লিখেও মনে হচ্ছে যে ওই সময়টাকে বা যে বিষয়টাকে তিনি ধরতে চাইছেন, সেটি ধরা হয়ে উঠছে না। আরও বলতে হবে, আরও নানা দিক থেকে বলতে হবে, নানাভাবে বলতে হবে, নানা চরিত্রের সংশ্লেষ ঘটিয়ে বিষয়টাকে আনতে হবে। এই করতে করতে হয়তো ‘গোরা’র দৈর্ঘ্য এত বড় হয়েছে এবং বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের এতটা বলার পরও বলা ফুরোয়নি, সে জন্য পরের দশকেই তা ‘ঘরে–বাইরে’ হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে এবং তারপর আবার ‘চার অধ্যায়’ হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। যদি আরও নিবিড়ভাবে দেখি তবে দেখব, রবীন্দ্রনাথের সমাজকর্ম থেকে শুরু করে তাঁর চিঠিপত্র হয়ে, তাঁর নাটক–গান হয়ে এ গোটা জিনিসটা প্রলম্বিত হয়েছে। এক অর্থে এটা রবীন্দ্রনাথের গোটা জীবনের একটা কন্টিনিউয়াম। ফলে ফিরে ফিরে বিষয়টা এসেছে তাঁর নানা লেখায়।

আলোচক বলেন, ৭৬টা পরিচ্ছদে বিভক্ত গোটা উপন্যাসটি এবং পরিচ্ছদগুলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ‘গোরা’ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে যতটা গল্প বলা, তার চেয়ে নানা মতাভিমতের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, স্রোত-প্রতিস্রোত চিত্রায়িত করা অনেক বেশি। মানুষগুলো, বিভিন্ন চরিত্রগুলোর বিভিন্ন ঘটনা দেখলে মনে হয়, মত-অভিমতের স্রোত-প্রতিস্রোত এবং তার যে ঘাত-প্রতিঘাত এবং তার থেকে যে নানা ধরনের উত্তরণ এবং তার যে কখনো কখনো থমকে যাওয়া, এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে যাওয়া, এসবেরই এটা শেষ পর্যন্ত একটা চিত্রায়ণ। স্রোত-প্রতিস্রোত, ঘাত-প্রতিঘাত এই কথাগুলোই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ‘গোরা’র মধ্যে তার্কিকতা আছে এবং এই তার্কিকতার মধ্যেও অদ্ভুত কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। খেয়াল করলে দেখা যায়, এখানে রবীন্দ্রনাথ কোনো চরিত্রের প্রতি সে অর্থে পক্ষপাত করেননি। যে যখন কথা বলছে, তার কথাগুলোকে একদম সত্য জ্ঞান করে বলা হচ্ছে। তাকে যখন কেউ খণ্ডন করছে, খণ্ডনকারীর কথা যখন উপস্থাপিত হচ্ছে, সেটিও সত্য হিসেবে গ্রহণ করে উপস্থাপিত হচ্ছে। হয় এখানে লেখক নানা চরিত্রের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন, নয়তো লেখক নিজেকে একরকম অনুপস্থিত রেখে চরিত্রগুলোকে কথা বলতে দিয়েছেন, মন খুলে কথা বলতে দিয়েছেন, প্রাণ খুলে তর্ক করতে দিয়েছেন। তা করতে গিয়ে সাংস্কৃতিক অর্থে অবিভক্ত বাংলাদেশের তর্কমুখর একটা সময়পর্বের একটা অসাধারণ দর্পণ উঠে এসেছে ‘গোরা’ উপন্যাসে। বলা হয়ে থাকে, What Bengal thinks today, India will think tomorrow. সে সময়ে বাংলার যে তর্কমুখরতা ছিল, সেই তর্কমুখরতা ভারতকে বাদ দিয়ে ভাবেনি, ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করে ভেবেছে। বাংলার সেই তর্কমুখরতা শেষ পর্যন্ত বিশ্বচেতনার দিকে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে ‘গোরা’ শুধু একটা প্রদেশের গল্প নয়, একটা শহরের গল্প নয়, একটা বিশেষ বর্গের মানুষদের গল্প নয়, এটা শেষ পর্যন্ত মানুষের দার্শনিকতার যে জায়গা আছে, তারও নানা প্রশ্ন সেখানে ধরেছে। ফলে ‘গোরা’ সর্বার্থেই গুরুত্বপূর্ণ। একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ যেমন বারবার তার ধর্মগ্রন্থের কাছে ফেরত যায়, তেমনি আবহমান অসাম্প্রদায়িক বাঙালিকে বারবার ‘গোরা’র কাছে ফিরতে হবে, ‘গোরা’কে নানাভাবে দেখতে হবে।