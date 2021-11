টেনিস জগতে সবার নজর এখন জোকোভিচের ওপর

কয়েক দিন আগে রোলেক্স প্যারিস মাস্টার্স হলো সিজনের নবম এবং শেষ ATP মাস্টার্স ১০০০ ইভেন্ট শেষ হলো। বিশ্বের দুই নম্বর খেলোয়াড় মেদভেদেভ ম্যাচটি জোকোভিচের কাছে হেরে গেলেন ৪–৬, ৬–৩, ৬–৩ গেমে। এটা ছিল জোকোভিচের ৩৭তম মাস্টার্স ১০০০ শিরোপা বিজয়।

চলছে বছরের শেষ টেনিস ইভেন্ট এটিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসের ৫২তম আসর। পুরুষদের মধ্যে শীর্ষে থাকা প্রথম আটজন খেলোয়াড় টেনিসের এই ঐতিহ্যবাহী আসরে অংশ নিয়েছেন। আজ রোববার (২১ নভেম্বর) শেষ হবে এটিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালস জোকোভিচ ছাড়া। He is also a human after all, তারপরও সবার নজর ওয়ার্ল্ড নম্বর জোকোভিচের ওপর।

এখন আমার ভাবনা থেকে যেটা বলতে চাই, সেটা হলো জোকোভিচ যদি এভাবে খেলতে থাকেন, তাহলে কম করে হলেও আরও ৪-৬টা গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা অর্জন করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রশ্ন কে, কবে, কখন তাঁকে ব্রেক করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করবে!

লেখক: রহমান মৃধা, সুইডেন