তাহলে কী হবে শিক্ষা দিয়ে

ছবি নিজেই তাঁর প্রমাণ। একই কাজে দুটি ভিন্ন দেশে রয়েছে কর্মের ধরন ও বেতনে বিশাল পার্থক্য। ভাবতেই গা শিউরে ওঠে! একই সঙ্গে সুইডেনের একজন অর্থ বা স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের অর্থ বা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দিকটা দেখুন, বলতে গেলে সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ কী? কারণ, দরিদ্র দেশের সাধারণ মানুষ নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বিতাড়িত সেই দেশেরই খ্যাতনামা শিক্ষাধারীদের দ্বারা। সবাইকে সুন্দর নাগরিকের অধিকার দিতে হবে। সেটা কি সম্ভব হয়েছে আজও? তাহলে কী দরকার আছে এ শিক্ষার, যদি শিক্ষা শুধু শ্রেণি সৃষ্টি করে? We don't need no education, We don't need no thought control, we need humanity.

লেখক: রহমান মৃধা, সুইডেন