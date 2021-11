বগি ঘর: সভ্য দেশের এক অসভ্য সংস্কৃতি

ওই পথ মাড়ানো নিষেধ সত্ত্বেও একদিন তাঁদের অনুসরণ করে বগি ঘরে পৌঁছে যাই। ঘরে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে কিছু টেবিল–চেয়ার, তিন দিকের দেয়ালে আটকানো অনেকগুলো টিভি স্ক্রিন, একটি কাউন্টারে দুজন বসে টাকাপয়সা দিচ্ছেন, নিচ্ছেন। ১৫–২০ জন লোকময়লা কাপড় পরে, ধূমপান করতে করতে অস্থির, উৎকণ্ঠা নিয়ে মনিটরের দিকে তাকিয়ে ঘোড়া ও কুকুরের দৌড় প্রতিযোগিতা দেখছেন। কেউ কেউ আবার চিৎকার করছেন, ‘come on, come on busterd, come on...।’ দৌড় শেষ হলে কারও মন খারাপ, কেউবা খুশি হয়ে কাউন্টারে গিয়ে টাকা নিয়ে আসছেন। প্রথম দিন কিছু না বুঝলেও অল্প দিনের মধ্যেই এ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পেতে সক্ষম হই।