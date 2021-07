চুরি করবে কেন? সুপারমার্কেট থেকে কিনলেই তো হয়! আর না হলে you could’ve asked your neighbours! তারা এমনিই দিত। আর wall climbing is so dangerous!

ছোটবেলার গল্প এখানেই শেষ!

তারপর তারা বলে, আচ্ছা, এবার বাংলাদেশি রূপকথা বলো।

দ্বিগুণ উৎসাহে সেই বুদ্ধিমান টুনটুনির গল্প শুরু করলাম। গল্পের ক্লাইমেক্সে যখন রাজা টুনটুনিকে তলোয়ার দিয়ে মারতে গিয়ে ভুল করে সাত রানির নাক কেটে ফেলল আর টুনটুনি বলল,

-‘টুনটুনিতে টুনটুনাল

সাত রানির নাক কাটালো’!.....

আমার মেয়ে চিৎকার দিয়ে বলল,

-stop Mum stop!

It’s dangerous! not funny at all!

ওদের হসপিটালে নিতে হবে। ওরা breathing করবে কীভাবে?

ও মোর খোদা!

আমি বললাম,

-এগুলো রূপকথা মানে Fairy tale! এত চিন্তা করে এগুলো লেখা হয়নি।

ছেলে গম্ভীর হয়ে বলল,

-কিন্তু তারপরও গল্প থেকে কিছু শেখা উচিত!

আমি বললাম,

-আচ্ছা ইংলিশ রূপকথা বলি তাহলে?

ওরা যে আমার কাছে গল্প শুনতে চেয়েছে এতেই আমি আহ্লাদে গদগদ!

কিন্তু মেয়ে এবার বিরক্ত হয়ে বলল,

-আমি এসব fairy tale পছন্দ করি না। সিন্ডারেলা, স্নো হোয়াইট, রাপুনজেল এরা কোনো কাজের না। ওরা শুধু Prince Charming–এর জন্য অপেক্ষা করে ওদের উদ্ধার করার জন্য।

কেন, অন্য একটা রাজকন্যা ওদের উদ্ধার করতে পারে না? সব সময় রাজপুত্রই হতে হবে কেন?

Points to ponder!

আমি এবার সত্যিই চিন্তায় পড়ে যাই!

এখন আসলে সময় এসেছে নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন গল্প লেখার। দুর্বল আর সুন্দরী নায়িকা আর ম্যাচোম্যান নায়কদের দিন শেষ!

তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার এ নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে। ওদের সততা, স্বচ্ছতা আর ওদের দেওয়া সত্যিকারের ভালোবাসা!

ছেলে যখন মাদার্স ডে কার্ডে লেখে,

-‘I couldn’t have asked for a better Mum’ আর এক সপ্তাহের work experience–এ জীবনে প্রথম পাওয়া ১০০ পাউন্ডের চেক হাতে তুলে দিয়ে বলে, its yours!

মেয়ে যখন আমার ওড়না নাকে দিয়ে গন্ধ নিয়ে বলে,

-I can smell you Mum!

তখন ঝাপসা চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, হয়তো ওদের কিছু একটা শেখাতে পেরেছি।

হয়তো শেখাতে পেরেছি নিখাদ নির্ভেজাল ভালোবাসা!