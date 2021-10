বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রতিকার

ঘূর্ণিঝড় আইডা লুইজিয়ানায় আঘাতের সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একটি গাড়ি যাচ্ছে। ক্যানাল স্ট্রিট, নিউ অরলিন্স, আমেরিকা

কয়েক দিন আগে প্রতিবেশী দেশের নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি ও লুইজিয়ানায় হারিকেন আইডাহর প্রভাব দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। এ পর্যন্ত ৫০ জন আমেরিকান মারা গিয়েছেন বন্যায় ও বেসমেন্ট ডুবে। অবিশ্বাস্যভাবে ঘটনা ঘটেছে উন্নত দেশটিতে, যা সচরাচর চিন্তা করা যায় না। তাঁদের পরিবারকে সহানুভূতি জানাই। এত দিন শুধু মুভিতেই দেখেছে মানুষ, কিন্তু এখন টেলিভিশনে দেখছে। লেখকেরা কল্পনা করে লেখেন, কিন্তু তাঁদের ব্রেন বিজ্ঞানের সঙ্গেই চলে। বাস্তবে তেমনই ঘটে থাকে উপযুক্ত সময়ে। একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম ‘Scientists linking fossil fuels with climate change and The climate change began in 1960।’ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অনেক ফিকশন মুভি হয়েছে, কেউ গুরুত্ব দেয়নি, সময় এসেছে গুরুত্ব দেওয়ার।