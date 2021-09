সময় এসেছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আর চিন্তার স্বাধীনতার সমন্বয় ঘটানোর

অতীতে ফ্রান্সে বহুবার গিয়েছি। বিশ্বের সব দেশের মানুষের বাস সেখানে। তবে বোঝা যায় সেখানেও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ রয়েছে। ধনী-গরিব, ভাষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-বর্ণ—এগুলো বিশ্বের সর্বত্রই বড় আকারে প্রভাব ফেলে চলেছে। আমরা দিন দিন গ্লোবালাইজড হচ্ছি আর মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছি। আমি প্রায়ই বলে থাকি ‘born to be a poor is very expensive.’ গরিবের না আছে বন্ধু, না আছে অর্থ। সেক্ষেত্রে সমাজের চোখে সব সময় সে অবহেলিত, নির্যাতিত ও হেয় প্রতিপন্ন।

বাংলাদেশে ভাষা, বর্ণ ও ধর্ম এক হওয়া সত্ত্বেও গরিব হওয়ার কারণে সমাজে এদের তেমন ভালো চোখে দেখা হয় না। আবার একই ভাষা বুকের মধ্যে ধারণ করা সত্ত্বেও ধর্ষণ, গণহত্যা ও শেষে মরদেহকে দিবালোকে পুড়িয়ে ফেলতেও বিবেকে বাধে না। হিংসাত্মক, ক্ষমতাবান, বৈষম্যবাদ ও পুঁজিবাদের অন্ধকার হৃদয়কে গ্রাস করেছে। দেশে হত্যার উল্লাসে অনেকে উল্লসিত। মনে হচ্ছে, সবাই কোনো না কোনো ঘৃণার নেশায় নিমজ্জিত। সবাই হয় আত্মঘাতী, নয়তো পরঘাতী।