সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম ও রফিকুল ইসলামকে অভ্যর্থনা

রোজিনা ইসলাম দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক। সম্প্রতি তাঁর বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। তার মধ্যে নেদারল্যান্ডস থেকে Winner of Most Resilient Journalist অন্যতম। রফিকুল ইসলাম মন্টু বাংলাদেশের উপকূলের প্রান্তিক জনপদ ও প্রান্তিক মানুষের জীবনযুদ্ধ নিয়ে লেখেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি গ্লাসগোতে পরিবেশবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর তোলা পরিবেশ বিপর্যয়ের ছবি প্রদর্শিত হয়। তা ছাড়া তিনি People of Nature Award’ ২১ পেয়েছেন। তাঁদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও অর্জনের জন্য এনএনসি অভ্যর্থনার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন জার্মানপ্রবাসী লেখক, সাংবাদিক ও প্রথম আলোর হ্যানোভার (জার্মানি) প্রতিনিধি সরাফ আহমেদ। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। এ পেশায় সাহস ও সততা নিয়ে কাজ করার জন্য গুণী দুই সাংবাদিককে অভিনন্দন জানান। তিনি আরও বলেন, রোজিনা ইসলামকে যে কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তা সঠিক ছিল না বলে তাঁর বিশ্বাস।