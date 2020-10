সিঙ্গাপুরে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে রাষ্ট্রীয় পদক পেলেন দুই বাঙালি

অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি হালিমা ইয়াকুবসহ অপর অতিথিরা

কবির হোসেন জানান, এ ধরনের পদক পাওয়ায় একজন বাঙালি হিসেবে নিজেকে অনেক সম্মানিত এবং গর্বিত মনে করছি।

সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ভলান্টিয়ারিজম অ্যান্ড ফিল্যানন্ট্রোফি সেন্টার (এনভিপিসি) গত বছর থেকে Towards a City Of Good বা একটি ভালো শহর গড়ার প্রতিপাদ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ বছর তিনটি ক্যাটাগরি People of Good, Organisations of Good ও Leaders of Good–এ ব্যক্তি ও সংগঠন মিলিয়ে মোট ৩১টি রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান করা হয়।

পিপল অব গুড ক্যাটাগরিতে ওমর ফারুক ছাড়া আরও চারজন সিঙ্গাপুরের নাগরিক এ পুরস্কার পান। অন্য তিনজনের সঙ্গে পিপল অব গুডের বিশেষ পুরস্কার পান কবির হোসেন।

২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর স্থানীয় নাগরিকদের তাঁদের স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে উৎসাহিত করতে সিঙ্গাপুর সরকার এই পুরস্কার প্রদান করেন। এ বছরই প্রথম দুজন বাঙালি এই পুরস্কার পেলেন।