স্বপ্নপূরণ

পাহাড়ে গ্রাম

মনে হলো, আমার সামনে এ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটি তার চারদিক আলো করে দাঁড়িয়ে আছে! এই ভূস্বর্গের অপরূপ দৃশ্য তার অবাক চোখের কাছে কিছুই না!

মা দেখছে তার স্বপ্নের পৃথিবীকে আর আমি দেখছিলাম আমার মাকে।

পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললাম,

-পারলাম কি তোমার অন্তত একটা স্বপ্ন পূরণ করতে?

মা কিছু বলল না।

পেছন থেকে দেখতে না পেলেও জানি তার চোখে পানি। পানি আমার চোখেও।

দুজনের চোখের পানি একরকম হলেও কারণ ছিল একেবারেই অন্যরকম।

মায়ের ছিল স্বপ্ন পূরণের আনন্দ আর আমার ছিল তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারার আনন্দ!

সারাদিন বেড়ানোর পর যখন বাসায় ফিরলাম চারদিকে গভীর আঁধার!

আমার ছেলে বলল,

-মা, আকাশে দেখো কত তারা!

সত্যি, এত তারাঝলমল আকাশ আমি আগে দেখিনি। হয়তো কোনো এক তারায় বসে গভীর আগ্রহে আব্বু আমাদের দেখছে। আমাদের চমকে দিতে একটা তারা খসে পড়ল হঠাৎ।

আমার মেয়ে বলল,

-মা, wish for something!!

ভাবলাম কি wish করব।

রবি ঠাকুরের গান গুনগুনিয়ে গাইলাম...

‘আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ

তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান

বিস্ময়ে তাই জাগে

জাগে আমার গান!!’

স্বপ্ন পূরণ হলো আমার ...আমার মায়ের স্বপ্নপূরণের মাঝে!!

পরিশিষ্ট

আমার মা শামসুন নাহার।