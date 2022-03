স্মৃতির জানালা খুলে

হেলেনার সবকিছু যে আমার ভালো লেগেছে, তা নয়। তারপরও এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাকে ঘিরে যা যা ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে, তাতে ভালো না লেগে কি উপায় আছে? ডিনার শেষে বাংলা চা পান করে রেস্টুরেন্ট থেকে বিদায় নেব। এমন সময় ডেভিড ভাই হেলেনাকে ছোট্ট একটি বাংলা গিফট দিয়ে বললেন, ‘আমরা আপনার বাঙালি স্টাইলে খাবার খেতে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আপনি বাংলাদেশে গেলে মানিয়ে নিতে পারবেন নিশ্চিত।’ ডেভিড ভাই ধরে নিয়েছে হেলেনা আমার একান্ত আপনজন।বিদায় পর্ব শেষ করে গেলাম ডিস্ক থেকে। বয়স আমার বেশি না তখন, আলোর চেয়ে বেশি গতিতে হেলেনার সঙ্গে আমার সময় ছুটতে শুরু করেছে। গতকাল অন্ধকারে একাকী হাঁটার সময়টুকু ছিল এক যুগ, আজ সন্ধ্যার সময়টুকু সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হতে চলেছে। ছোটবেলায় গরমে এক মিনিট আগুনের সামনে যখন বসতাম মনে হতো এক ঘণ্টা ধরে বসে আছি, আর আজ হেলেনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করার পরও মনে হচ্ছে মাত্র কিছুক্ষণ হলো তার সঙ্গে আছি। কারও সঙ্গে সময় কাটাতে বিরক্ত লাগে আবার কারও সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগে, এটাই সত্য।

যাহোক, হলো কিছুক্ষণ বিনোদন, হলো নাচ–গান। হঠাৎ ১৯৯০ সালের নির্মিত ভীষণ সাবলীল সুন্দর এক প্রেমের ছবি ‘প্রিটি ওম্যান’ ছবির গান বাজতে লাগল। প্রিটি ওম্যান ছবিটির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন রিচার্ড গিয়ার ও জুলিয়া রবার্ট। গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুজনে দুজনাকে জড়িয়ে ধরে নাচার সময় কানের পাশে হেলেনা গুনগুন করে গাইতে লাগল—It must have been love, But it's over now, It was all that I wanted, Now, I'm living without..