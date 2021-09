বিশ্ব লাং দিবসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ‘Perspective of Lung Diseases in the Era of Covid-19’ উপস্থাপন করেন ডা. গৌতম সেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন চ্যাবের সভাপতি এবং বাবিপের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মির্জা মোহাম্মদ হিরণ। সভায় বক্তব্য দেন বাবিপের মহাসচিব ও জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. সাইদুল ইসলাম, চ্যাবের মহাসচিব ও ২৫০ শষ্যাবিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকার প্রকল্প পরিচালক মো. আবু রায়হান।