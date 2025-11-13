ঢাকা মেকার্সের এবারের আয়োজনে কী থাকছে

ঢাকা মেকার্সের বিগত আয়োজনগুলোয় চারু ও কারুশিল্পের নানা উপাদান দেখা গেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তবে এবার এবারের আয়োজনটি সাজানো হয়েছে ১৪টি কর্মশালায়। এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘ক্র্যাফটেড বাই মেকার্স ওয়ার্কশপ সিরিজ’। আজ ১৩ নভেম্বর রাজধানীর তেজগাঁও লিংক রোডের আলোকি কনভেনশন সেন্টারে শুরু হলো কর্মশালাগুলো। ১৩-১৬ নভেম্বর পর্যন্ত এ উৎসব চলবে আলোকির ‘শালা নেইবারহুড আর্ট স্পেস’-এ। নিজের ভেতরের সৃষ্টিশীল সত্তাকে খুঁজে পেতে চান, এমন যে কেউ টিকিট কেটে অংশ নিতে পারবেন এসব কর্মশালায়। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ঢাকা মেকার্সের ওয়েবসাইটে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুরাইয়া সরওয়ার।