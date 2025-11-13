জীবনযাপন

ঢাকা মেকার্সের এবারের আয়োজনে কী থাকছে

ঢাকা মেকার্সের বিগত আয়োজনগুলোয় চারু ও কারুশিল্পের নানা উপাদান দেখা গেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তবে এবার এবারের আয়োজনটি সাজানো হয়েছে ১৪টি কর্মশালায়। এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘ক্র্যাফটেড বাই মেকার্স ওয়ার্কশপ সিরিজ’। আজ ১৩ নভেম্বর রাজধানীর তেজগাঁও লিংক রোডের আলোকি কনভেনশন সেন্টারে শুরু হলো কর্মশালাগুলো। ১৩-১৬ নভেম্বর পর্যন্ত এ উৎসব চলবে আলোকির ‘শালা নেইবারহুড আর্ট স্পেস’-এ। ‎‎নিজের ভেতরের সৃষ্টিশীল সত্তাকে খুঁজে পেতে চান, এমন যে কেউ টিকিট কেটে অংশ নিতে পারবেন এসব কর্মশালায়। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ঢাকা মেকার্সের ওয়েবসাইটে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুরাইয়া সরওয়ার

সুরাইয়া সরওয়ার
‎‎উৎসবের প্রথম দিনের প্রথম কর্মশালাটি ছিল টেরাকোটা ও বীজ দিয়ে গয়না তৈরির।
‎কী হচ্ছে এবারের ঢাকা মেকার্সে
কর্মশালাটি পরিচালনা করেছেন মানিক চন্দ্র দাস।
এরপর ছিল ত্রিস্তান হকের ‘ক্রিজ অ্যান্ড ক্রিয়েট: দ্য আর্ট অ্যান্ড স্ট্রাকচার অব ফোল্ডিং অ্যান অরিগ্যামি’ নামের অরিগ্যামি বা কাগজের শিল্পকর্ম তৈরির কর্মশালা।
‎উৎসবের দ্বিতীয় দিন ১৪ নভেম্বর থাকছে চারটি কর্মশালা।
‎এদিনের অংশগ্রহণকারীরা শিখতে পারবেন রোবোটিকস ও মিনিয়েচার তৈরি।
‎তৃতীয় দিনের পাঁচটি কর্মশালার মধ্যে থাকছে পুতুল বানানো, নকশিকাঁথা ও বাটিকের মতো বিষয় শেখার সুযোগ।
‎উৎসবের শেষ দিন ১৬ নভেম্বর আছে অরিগ্যামির মাধ্যমে গল্প বলা, মিনিয়েচার বানানো ও মাটি দিয়ে জিনিসপত্র বানানোর তিনটি কর্মশালা।
কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা পাবেন বিশেষভাবে তৈরি ওয়ার্কশপ কিট, গাইডেড হ্যান্ডআউট আর নিজের হাতে বানানো সৃষ্টিগুলো বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সুযোগ।
Also read:কোন রঙের গাড়িতে পাখি সবচেয়ে বেশি মলত্যাগ করে
আরও পড়ুন